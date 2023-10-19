3 günlük Milli yas ilan edilmişti, Okullarda Filistin için saygı duruşunda bulunulacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için yarın ülke genelindeki okullarda bayrak törenlerinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

KAYNAK: AA
3 günlük Milli yas ilan edilmişti, Okullarda Filistin için saygı duruşunda bulunulacak

Bakanlık, İsrail’in Gazze’de bir hastaneyi vurmasının tüm insanlığın vicdanını yaraladığını belirtti.

İsrail’in Gazze saldırısı

İsrail ile Filistin arasında 7 Ekim’de başlayan çatışmalar, geçtiğimiz günlerde İsrail’in Gazze’de bir hastaneyi vurması ile yeni bir boyuta taşındı. Saldırıda 500’ü aşkın kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi yaralandı. Dünyanın birçok noktasında İsrail’in saldırıları protesto edilirken, Türkiye de saldırıları kınayan ülkeler arasında yer aldı.

MEB’ten açıklama

MEB, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarında başta çocuklar olmak üzere hayatını kaybedenler için yarın ülke genelindeki okullarda gerçekleştirilecek bayrak törenlerinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu. Bakan Yusuf Tekin imzasıyla illere gönderilen yazıda, şöyle denildi:

“Bütün çocukların ve ailelerinin ırk, din veya siyasi görüşü ne olursa olsun ayrım yapılmadan güvenliklerinin sağlanması, sağlıklarının ve yaşam haklarının korunması, her türlü şiddet, zulüm ve sömürüye karşı tedbir alınması temel insani sorumluluklarımızdandır.”

Öne Çıkanlar
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Helal olsun Galatasaray'a. TFF Cumhuriyetin 100. yılını unuttu mu? Gürel Yurttaş yazdı
Helal olsun Galatasaray'a. TFF Cumhuriyetin 100. yılını unuttu mu? Gürel Yurttaş yazdı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
İsrail'in bombaladığı Gazze'deki Rum Ortodoks Kilisesi'nden kurtulan bir kişi: "Gidecek yer kalmadı!" Video
İsrail'in bombaladığı Gazze'deki Rum Ortodoks Kilisesi'nden kurtulan bir kişi: "Gidecek yer kalmadı!"
Japon deprem uzmanından İstanbul için korkutan tahmin. Riskli bölgeleri tek tek sıraladı Gündem
Japon deprem uzmanından İstanbul için korkutan tahmin. Riskli bölgeleri tek tek sıraladı
Bahreyn'deki İsrail Büyükelçiliği'ni ateşe verdiler Video
Bahreyn'deki İsrail Büyükelçiliği'ni ateşe verdiler
Irak’ta ABD askerlerinin bulunduğu üsse saldırı Dünya
Irak’ta ABD askerlerinin bulunduğu üsse saldırı
BM'den 'bağımsız Filistin' çıkışı: Kurulmadan hiçbir çözüm mümkün değildir Dünya
BM'den 'bağımsız Filistin' çıkışı: Kurulmadan hiçbir çözüm mümkün değildir
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında! Yazarlar
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Anglikan Kilisesi: İsrail, saldırıdan önce hastanenin boşaltılmasını istedi Dünya
Anglikan Kilisesi: İsrail, saldırıdan önce hastanenin boşaltılmasını istedi