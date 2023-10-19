3 günlük Milli yas ilan edilmişti, Okullarda Filistin için saygı duruşunda bulunulacak

Bakanlık, İsrail’in Gazze’de bir hastaneyi vurmasının tüm insanlığın vicdanını yaraladığını belirtti.

İsrail’in Gazze saldırısı

İsrail ile Filistin arasında 7 Ekim’de başlayan çatışmalar, geçtiğimiz günlerde İsrail’in Gazze’de bir hastaneyi vurması ile yeni bir boyuta taşındı. Saldırıda 500’ü aşkın kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi yaralandı. Dünyanın birçok noktasında İsrail’in saldırıları protesto edilirken, Türkiye de saldırıları kınayan ülkeler arasında yer aldı.

MEB’ten açıklama

MEB, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarında başta çocuklar olmak üzere hayatını kaybedenler için yarın ülke genelindeki okullarda gerçekleştirilecek bayrak törenlerinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu. Bakan Yusuf Tekin imzasıyla illere gönderilen yazıda, şöyle denildi:

“Bütün çocukların ve ailelerinin ırk, din veya siyasi görüşü ne olursa olsun ayrım yapılmadan güvenliklerinin sağlanması, sağlıklarının ve yaşam haklarının korunması, her türlü şiddet, zulüm ve sömürüye karşı tedbir alınması temel insani sorumluluklarımızdandır.”