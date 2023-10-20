Demet Sağıroğlu'ndan milli yas tepkisi. Milli yas değil sanatsal yas oluyor

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli hastanesine 471 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırı düzenlemesinin ardından Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle, '3 günlük milli yas' ilan edildi.

Yas ilanının ardından birçok kültür sanat etkinliği iptal edilirken Demet Sağıroğlu da yaşananlardan müzik sektörünün sorumlu tutulamayacağını belirterek, sektörde çoğu insanın bu konserler vasıtasıyla geçimini sağladığını ifade etti.

Pop müziğin sevilen ismi Demet Sağıroğlu milli yas kapsamında sanatsal etkinliklerin iptal edilip futbol maçlarının oynanmasına şu ifadelerle tepki gösterdi:

"Evet, yasımızı tutalım. Ürdün, İran gibi 1 gün değil, 3 gün tutalım. Bütün eğlence mekanlarını kapatıp, konserleri, oyunları, gösterileri iptal edelim. Ama futbol maçları oynansın mutlaka. Yas; bir tek bu sektörü vuruyor. Sanatçısı, oteli, organizatörü, garsonu, mekan sahipleri için de dua edelim. Onlar için yas tutan yok çünkü. Keşke devlet baba yas kararı alırken kapattığı mekanlar ve iptal ettiği organizasyonlarda, evine ekmek götürmek için haftasonunu bekleyenler için yardım fonu oluştursa.!"