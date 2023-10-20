Demet Sağıroğlu'ndan milli yas tepkisi. Milli yas değil sanatsal yas oluyor

Şarkıcı Demet Sağıroğlu, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli hastanesine yaptığı bombalı saldırının ardından ilan edilen "3 günlük milli yas" nedeniyle çok sayıda konser ve sanatsal etkinliklerin iptal edilmesine tepki gösterdi.

Demet Sağıroğlu'ndan milli yas tepkisi. Milli yas değil sanatsal yas oluyor

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli hastanesine 471 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırı düzenlemesinin ardından Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle, '3 günlük milli yas' ilan edildi.

thumbs-b-c-8d770874bfe91a008e3cc7ad4c194d29.jpg

Yas ilanının ardından birçok kültür sanat etkinliği iptal edilirken Demet Sağıroğlu da yaşananlardan müzik sektörünün sorumlu tutulamayacağını belirterek, sektörde çoğu insanın bu konserler vasıtasıyla geçimini sağladığını ifade etti.

15679973-728xauto.jpg

Pop müziğin sevilen ismi Demet Sağıroğlu milli yas kapsamında sanatsal etkinliklerin iptal edilip futbol maçlarının oynanmasına şu ifadelerle tepki gösterdi:

"Evet, yasımızı tutalım. Ürdün, İran gibi 1 gün değil, 3 gün tutalım. Bütün eğlence mekanlarını kapatıp, konserleri, oyunları, gösterileri iptal edelim. Ama futbol maçları oynansın mutlaka. Yas; bir tek bu sektörü vuruyor. Sanatçısı, oteli, organizatörü, garsonu, mekan sahipleri için de dua edelim. Onlar için yas tutan yok çünkü. Keşke devlet baba yas kararı alırken kapattığı mekanlar ve iptal ettiği organizasyonlarda, evine ekmek götürmek için haftasonunu bekleyenler için yardım fonu oluştursa.!"

gfngfn.jpg

İlgili Haberler
Zeynep Bastık 3 günlük yas kararına isyan etti
3 günlük Milli yas ilan edilmişti, Okullarda Filistin için saygı duruşunda bulunulacak
Bayraklarını yarı indirmeyen elçiliklere 'milli yas' notası
Türkiye’de 3 günlük Milli Yas ilan edildi
Öne Çıkanlar
Google Arts and Culture Türkiye tanıtıldı. Cumhuriyetin 100.yılına özel nadide eserler yer alıyor
Google Arts and Culture Türkiye tanıtıldı. Cumhuriyetin 100.yılına özel nadide eserler yer alıyor
MasterChef All Star 124. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?
MasterChef All Star 124. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
'Büyükekşi bizim stada zor gelir' diyen kulüp başkanını açıkladı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
'Büyükekşi bizim stada zor gelir' diyen kulüp başkanını açıkladı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Helal olsun Galatasaray'a. TFF Cumhuriyetin 100. yılını unuttu mu? Gürel Yurttaş yazdı
Helal olsun Galatasaray'a. TFF Cumhuriyetin 100. yılını unuttu mu? Gürel Yurttaş yazdı
Son Haberler
Ancelotti Arda Güler'in sahalara ne zaman döneceğini açıkladı Spor
Ancelotti Arda Güler'in sahalara ne zaman döneceğini açıkladı
Melikgazi Kayseri Basketbol, Joyner Holmes ile anlaştı Spor
Melikgazi Kayseri Basketbol, Joyner Holmes ile anlaştı
Merkez Bankası resmen açıkladı: İşte 11 gün sonra görülecek dolar kuru! Ekonomi
Merkez Bankası resmen açıkladı: İşte 11 gün sonra görülecek dolar kuru!
Gazze'de can kaybı 4 bin 13'ye yükseldi Dünya
Gazze'de can kaybı 4 bin 13'ye yükseldi
Kedilerini zehirledikleri iddiasıyla eczacılara taşla bıçakla saldırdılar Yaşam
Kedilerini zehirledikleri iddiasıyla eczacılara taşla bıçakla saldırdılar
Meral Akşener: "Milliyetçilik ne zamandan beri suç oldu?" Gündem
Meral Akşener: "Milliyetçilik ne zamandan beri suç oldu?"
Kanye West'in Elon Musk'a attığı mesajlar ortaya çıktı Magazin
Kanye West'in Elon Musk'a attığı mesajlar ortaya çıktı