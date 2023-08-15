3 ilde deniz girmek yasaklandı

Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle Sakarya, Kocaeli ve Sinop'ta denize girmek yasaklandı.

3 ilde deniz girmek yasaklandı

Sakarya, Kocaeli ve Sinop'ta olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle kaymakamlıklar tarafından denize girmek yasaklandı.

3 ilde sahillerde ve koylarda dalga ve rip akıntısı görülürken, olumsuz hava şartları da bu durumu etkiliyor.

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde 5 gündür aralıksız dalga ve Rip akıntısı devam ediyor.

Kocaeli’nde ise Kandıra Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre de, olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle Kerpe, Kovanağzı, Miço, Kumcağız ve Cebeci plajları dışındaki tüm plaj ve koylarda denize girilmesine müsaade edilmiyor.

Sinop Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun Vali Erol Karaömeroğlu başkanlığında toplandığı ve olumsuz hava koşulları, akıntı nedeniyle denize girilmesine yasak getirildiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz Merkez ilçede denizde son dönemlerde yaşanan boğulma vakaları, meteorolojik olaylar, rip, dip akıntısı ve yoğun rüzgarlar söz konusu olduğundan, vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması amacıyla, ikinci bir karara kadar, Sinop ili Kuzey kesimde bulunan Kumkapı Plajından başlayıp, Sarıkum yüzme alanı da dahil, denize girilmesinin yasaklanmasına, söz konusu denize girme yasağının kolluk birimleri, Sinop Belediyesi ve Özel İdare tarafından takibinin yapılmasına, bahse konu yüzme alanlarının sıklıkla ilgili kurumlarca takip edilmesine, yasaklanan yerlerin kamu kurumları ve yerel basın tarafından halka duyurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

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