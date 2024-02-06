3 ilde eğitime kar engeli

Kaynak: AA / DHA / İHA
3 ilde eğitime kar engeli
Yoğun kar yağışından sonra Ağrı, Van ve Ardahan’da eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.

Yurdun doğu kısmında etkili olan kar yağışı öğrencilerin eğitim hayatında da engellemelere neden oluyor.

İlk etapta okulların tatil kararı Ağrı ve Van’da verilmişti. 2 ilin ardından Ardahan Valiliği de açıklama yaparak eğitim öğretime bir gün ara verildiğini belirtti.

Van’da yoğun kar yağışı ve tipi nedeni ile Özalp, Saray ve Muradiye ilçelerinde okullar ve hamile ve engelli kamu görevlileri idari izinli sayıldı.

Ardahan’da da olumsuz hava koşulları nedeni ile ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Hamile ve engelli kamu görevlileri idari izinli sayıldı.

Ağrı’da da Taşlıçay, Patnos, Tutak ve Hamur ilçelerinde köy okullarındaki eğitim ile taşımalı eğitime bir gün süre ile ara verildi.

Bu ilçelerin yanı sıra Diyadin ilçesinde de Akyolaç, Hacıhalit, Mutlu, Sürmelikoç, Taşkesen ile Yukarıdalören köylerindeki okullar yarın için tatil edildi.

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