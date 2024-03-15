3 ilde yasa dışı bahis operasyonu. Onlarca şahıs gözaltına alındı

Kaynak: İHA
3 ilde yasa dışı bahis operasyonu. Onlarca şahıs gözaltına alındı
Elazığ merkezli 3 ilde yapılan yasa dışı bahis operasyonunda 18 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 8’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı amirliğinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Elazığ merkezli olmak üzere Çanakkale ve İstanbul’da eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi.

3 ilde yapılan operasyonlarda, üçüncü şahıslara ait elektronik para ve banka hesaplarını temin etmek, birden fazla yasa dışı bahis sitesiyle bağlantılı para transferine aracılık yapmak, suçtan elde edilen geliri kripto varlıklar kullanarak aklamak suçlarını işledikleri ortaya çıkan 18 şüpheli şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şahıslardan 8’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3’üne ise adli kontrol kararı verildi.

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