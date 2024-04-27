Beşiktaş'ta büyük fiyasko. Taraftar isyan etti

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'ta büyük fiyasko. Taraftar isyan etti
Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Beşiktaş'ta taraftarın hedefinde tek bir isim vardı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup oldu. Lig üçüncülüğü hedefinden uzaklaşan Siyah-Beyazlı ekipte taraftarlar isyan etti.

Karşılaşma sonunda eleştiri oklarının hedefinde Al-Musrati vardı. Ara transfer döneminde 11+1 milyon Euro karşılığında Braga'dan transfer edilen Libyalı futbolcu derbi maçlardaki performansıyla hayal kırıklığı yarattı.

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Galatasaray karşılaşmasında henüz 2. dakikada kendi ağlarını havalandıran Musrati, Fenerbahçe derbisinde de 25. dakikada Fred'e yaptığı sert hareket sonrası kırmızı kart gördü takımını 10 kişi bıraktı.

Mağlubiyetin sorumlusu olarak gösterilen Al Musrati, Beşiktaş formasıyla çıktığı 9 maçta kendi kalesine attığı gol hariç skora etkisi olmadı.

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