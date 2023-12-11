3 işyerini soyan hırsızlar yakalandı

Bolu'da 3 iş yerinden hırsızlık yapan 4 şüpheli, yapılan operasyonla çaldıkları malzemelerle birlikte yakalandı.

KAYNAK: İHA
3 işyerini soyan hırsızlar yakalandı

Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinde bulunan 3 iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde kimlikleri tespit edilen A.H, H.A, H.H. ve M.F ekiplerin düzenlediği operasyon sonucunda yakalandı.

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Çalıntı malzemelerle birlikte yakalanan şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.F. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, H.A. ve H.H. adli kontrol şartıyla, A.H. ise savcılıktan serbest bırakıldı.

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