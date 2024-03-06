3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi

Kaynak: İHA
3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın resmi X hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terörü kaynağında yok etmek için operasyonlara etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın sonunda, teröristlerin inlerinin yerle bir edilmeye devam edileceği ifade edildi.

1-002.jpg

Son Haberler
Fenerbahçe'nin Union Saint-Gilloise kadrosu açıklandı. İsmail Kartal yıldız futbolcuyu almadı Spor
Fenerbahçe'nin Union Saint-Gilloise kadrosu açıklandı. İsmail Kartal yıldız futbolcuyu almadı
Ispanak suyu nasıl zayıflatır Şifalı Bitkiler
Ispanak suyu nasıl zayıflatır
Yaşlı kadın kıyafetini marketin kepengine kaptırdı. İnanılmaz olay Dünya
Yaşlı kadın kıyafetini marketin kepengine kaptırdı. İnanılmaz olay
Son dakika… Alanya’da deprem Gündem
Son dakika… Alanya’da deprem
Google kuantum sorusunu çözene büyük para verecek! Teknoloji
Google kuantum sorusunu çözene büyük para verecek!
PKK üyelerinin sınırdan geçişlerini organize eden 6 şüpheli yakalandı Gündem
PKK üyelerinin sınırdan geçişlerini organize eden 6 şüpheli yakalandı
Bitlis 3. Kar Festivali düzenlendi Kültür Sanat
Bitlis 3. Kar Festivali düzenlendi