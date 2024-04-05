3 şeritli yolda 5 otomobil yarıştı. Yaşanan kaza kamerada

Kaynak: Haber Merkezi
3 şeritli yolda 5 otomobil yarıştı. Yaşanan kaza kamerada
Diyarbakır’da 3 şeritli yolda seyir halinde hızla giden 5 otomobilin yarışı ve aralarından birinin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yaşanan kaza cep telefonu kamerasına yansıdı.

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Profesör Necmettin Erbakan Caddesi’nde dün gece saatlerinde meydana gelen kazada, Diyarbakır Stadyumu çevresinde toplanan ve plakaları tespit edilemeyen 5 otomobil, 3 şeritli yolda aynı hizada hızla ilerlemeye başladı.

O ANLAR KAMERADA

Bu esnada bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine otomobili kontrolden çıkarak yanındaki otomobile hızla çarptı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, otomobillerde hasar oluştu.

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