3 şeritli yolda 5 otomobil yarıştı. Yaşanan kaza kamerada

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Profesör Necmettin Erbakan Caddesi’nde dün gece saatlerinde meydana gelen kazada, Diyarbakır Stadyumu çevresinde toplanan ve plakaları tespit edilemeyen 5 otomobil, 3 şeritli yolda aynı hizada hızla ilerlemeye başladı.

O ANLAR KAMERADA

Bu esnada bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine otomobili kontrolden çıkarak yanındaki otomobile hızla çarptı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, otomobillerde hasar oluştu.