3 şüphelide 235 parça tarihi eser ile yakalandılar

İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Afyonkarahisar’dan Eskişehir’in Seyitgazi İlçesi’ne 3 şüpheli şahsın tarihi eser olarak değerlendirilen Roma dönemine ait sikkeleri ve tarihi objeleri satmak için müşteri aradığı öğrenildi.

Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile KOM Şube Müdürlüğü ve Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Şüphelilerin üstünde ve aracında yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 191 adet sikke, 15 adet yüzük ve 29 adet obje ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla şüpheliler hakkında ‘Kültür ve Tabiat Varlığı Koruma Kanuna Muhalefet’ suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.