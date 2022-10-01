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  • Astsubay Yusuf Ataş Pençe-Kilit operasyonunda şehit oldu. Vasiyeti yürekleri dağladı

Astsubay Yusuf Ataş Pençe-Kilit operasyonunda şehit oldu. Vasiyeti yürekleri dağladı

Kuzey Irak'ta sürdürülen Pençe-Kilit operasyonunda Elazığlı Astsubay Yusuf Ataş'ın şehit olduğu öğrenildi.

Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 23:30
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Astsubay Yusuf Ataş Pençe-Kilit operasyonunda şehit oldu. Vasiyeti yürekleri dağladı

Astsubay Yusuf Ataş Pençe-Kilit operasyonunda şehit oldu. Vasiyeti yürekleri dağladı
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Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit düşen Piyade Astsubay Yusuf Ataş’ın vasiyetini içeren görüntüler ortaya çıktı. Ataş vasiyetinde lösemili bir kız çocuğunun hayatı boyunca tüm masraflarının karşılanmasını ve bayramlarda anne ile babasının ziyaret edilerek ellerinin öpülmesini istedi.

Piyade Astsubay Yusuf Ataş (21), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit düştü.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Ataş’ın vasiyeti içeren görüntüler ortaya çıktı.

Ataş’ın çektiği görüntüde, “Benim vasiyetim. Hayattan en çok istediğim şey, bir tane kız çocuğum olsun istiyorum. Eğer ölürsem bir tane lösemili kız çocuğunun hayatı boyunca tüm masraflarını karşılayın. Benim vasiyetim budur. Bir de bayramda gidin annemim babamın elini öpün” ifadeleri yer aldı.

 

MSB tarafından yapılan açıklamada, “Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 1 Ekim 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanarak hastaneye sevk edilen P. Asb. Çvş. Yusuf Ataş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

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Sedat
1.10.2022 23:39
Kimileri lüks araçları da pudra şekeri derdinde vatansever evlatlarında vasiyetine bak nur içinde yat vatan evladı senin dünyaya getiren, vatansever bir evlat yetiştiren ana, babanın ellerinden öperim  
 
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