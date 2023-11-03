30 milyon dolarlık miras için akılalmaz cinayet planı. Dedektifler skandalı ortaya çıkardı

Milliyet'in haberine göre; ABD'nin Kuzey Dakota eyaletinde 51 yaşındaki Steven Edward Riley, sürpriz bir şekilde 3 milyon dolar kazandı. Hiçbir şeyden haberi olmayan Riley hayatının sonunu getirecek olayın daha başındaydı.

Söz konusu parayı almaya gitmek için Minot Havaalanı'na giden Riley, yolda hastalandı. Apar topar hastaneye kaldırılan talihsiz adam burada komaya girdi. Riley yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken oklar kız arkadaşını gösteriyordu. İnşaat işçisi Riley'nin alacağı milyonlar için büyük planları vardı ama kız arkadaşı lna Thea Kenoyer'in çok başka planları vardı.

OĞLU HER ŞEYİ FARK ETTİ

Riley'in oğluna göre ortada 3 milyon dolarlık para bile yoktu, babası dolandırıcıların kurbanı olmuştu. Ryan isimli genç babasına 'uzak akrabalarının' tuzak kurduğunu öne sürdü. Babasının alışveriş merkezi açma planı olduğunu ve paranın geri kalanını kendisine ve kardeşine vermeyi planladığını söyleyen Ryan, babasının sevgilisinin talihsiz adamı öldürdüğünü iddia etti.

Kısa sürede Kenoyer'i tutuklayan dedektifler ise skandalı ortaya çıkardı. Riley ile resmi olarak nikahı bulunmayan dolayısıyla mirastan pay alamayacak olan Kenoyer'in 30 milyon dolara gizlice 'konmak' istediği ortaya çıktı.

SEVGİLİSİNİ ZEHİRLEDİ

Kenoyer polislere, Riley'in güneş çarpması sonucu rahatsızlandığı söylese de otopsi sonucu bu iddia yalanlandı. Doktorlar Kenoyer'in sevgilisine gizlice antifriz yapımında kullanılan bir kimyasal olan etilen glikol yedirdiği ve adamın bu yüzden zehirlenerek öldüğünü belirledi. ABD basınında çıkan haberlerde Kenoyer'in ömür boyu hapisle karşı karşıya olduğu hatırlatıldı ve bir sonraki duruşmanın 7 Aralık tarihinde yapılacağı aktarıldı.