30 milyon liralık vurgun yapan dolandırıcılar tutuklandı

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bilişim Sistemine Girme ve Nitelikli Dolandırıcılık suçlarına istinaden Kahramanmaraş ve İstanbul’da eş zamanlı operasyon yapıldı.

Kendilerini müşteri hizmetleri çalışanı olarak tanıtarak vatandaşların telefonlarına gelen mesajla kodları aldıkları, WhatsApp aplikasyonunu ele geçirip telefonlarında ekli olan kişilere mesaj yollayarak para istedikleri ve çok sayıda vatandaşı yaklaşık 30 milyon lira dolandırdıkları belirlenen 9 kişi, birçok dijital materyal, yabancı uyruklu kişilere ait çok sayıda sim kart, 1 ruhsatsız silah ve 20 fişek ile beraber yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslardan 8'i sevk edildikleri mahkemede tutuklanırken 1 şüpheli hakkında adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanma kararı çıkarıldı.