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Cinsel organı olmadan dünyaya geldi

İran'da gerçekleşen bir doğum şaşkınlık yarattı. Dünya’ya gelen bebeğin cinsel organının olmaması herkesi şaşırtırken uzmanlar bu tür vakalara 30 milyonda bir rastlandığını açıkladı.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 12:04
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30 milyonda bir rastlanıyor! Cinsel organı olmadan dünyaya geldi

Cinsel organı olmadan dünyaya geldi
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Bebeğin annesi normal bir hamilelik geçirdiğini söylerken bebeğin iki testisi olmasına rağmen penis ya da vajinasının olmadığı açıklandı. 
Cinsel organı olmadan doğum vakalarının çok sık görülmediğine dikkat çeken uzmanlar anneye müjde verdi ve bebeğe organ yapacaklarını belirtti. 
Bu duruma tıpta Aphallia adı veriliyor ve bugüne değin sadece 100 bebekte görülüğü söyleniyor. 

HANGİ EVREDE GELİŞİYOR?

Herkes bebeğin idrarını nasıl yapacağını merak ederken doktorlar idrarın anüsten gerçekleştiğini bildirdi. Aphallia vakası, hamileliğin ilk birkaç ayında genital organların rahimde normal şekilde gelişmemesinde geliştiğini bildirdi.
Süreç erkeklerin iki penisle doğduğu, diphaliye neden olan benzer bir durum. Radyoloji Vaka Raporları dergisinde vakayı bildiren doktorlar, bebeğin genel sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. 
Cerrahlar, falloplasti olarak bilinen yöntemle bebeğe yapay penis yapabiliyor. Ancak bu durumda, sağlık görevlileri tartışmalı bir şekilde önerilen tedavinin cinsiyet değiştirme ve sahte vajina oluşturmak için kadınlaştırma ameliyatı olduğunu açıkladı. Öte yandan, bebeğin yeni cinsiyetine uyum sağlamak için yüzdeki kılların gelişmesi ve sesin kalınlaşması gibi vücudundaki değişiklikleri bastırmak için ergenlik döneminde östrojen tedavisini de öneriliyor.

NEYİN SEBEP OLDUĞU BİLİNMİYOR

Aphallia ile doğan erkek çocuklara interseks de deniliyor. Her 10 milyon ila 30 milyon doğumda birinde meydana geliyor. Bazı uzmanlar, dünyanın bazı bölgelerinde durumu çevreleyen sosyal damgalama nedeniyle vakaların eksik bildirildiğini düşünüyor ve rahimde afalya oluşumunu neyin tetiklediğinin bilinmediğini vurguluyor.

 

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Metin
18.10.2022 12:36
14 sene önce Şişli etfal hastanesinde böyle bir çocuk doğmuştu sonrası ne oldu bilmiyorum  
 
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