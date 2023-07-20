30 yıllık hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan haklarında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

KAYNAK: İHA
30 yıllık hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Mevlana ve Keykubat mahallerinde operasyon düzenledi.

Operasyonda 'kasten öldürme', 'birden fazla kişi tarafından gece vakti yağma' suçlarından 30 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.C. ile 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlarından 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.U. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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