Murat Ağırel tarikatın denize sıfır tatil köyüne girdi. 300 aile için yüksek güvenlikli villalar

Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel, Menzil Tarikatı’na ait olduğu iddia edilen Sakarya’nın Karasu ilçesinde bulunan ve bir yanında longoz ormanları bir yanında deniz olan yüksek güvenlikli tatil köyüne girdi.

İçerisinde 300 ailenin yaşayabileceği lüks evlerin yer aldığı tatil köyüne giren Ağırel, söz konusu görüntüleri YouTube kanalında yayınladı.

Ağırel, kale gibi devasa tatil köyünün görüntülerini şu notla paylaştı:

"Sakarya’nın Karasu ilçesinde bulunan dokunmaya kıyamayacağınız Longoz ormanlarının kıyısındaki sahilde etrafı yüksek duvarlarla çevrili bir tatil köyü. İçeride in cin top atıyor. Ama belli ki hummalı bir çalışmanın ardından son aşamaya gelinmiş. Tek katlı bahçeli villaların olduğu yüksek güvenlikli site 300 ailenin yaşayacağı şekilde tasarlanmış."