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  • Murat Ağırel tarikatın denize sıfır tatil köyüne girdi. 300 aile için yüksek güvenlikli villalar

Murat Ağırel tarikatın denize sıfır tatil köyüne girdi. 300 aile için yüksek güvenlikli villalar

Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, Sakarya’nın Karasu’da denize sıfır Mezil Tarikatı’na ait olan ultra lüks tatil köyüne girdi.

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 12:47
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300 aile için yüksek güvenlikli villalar. Murat Ağırel tarikatın denize sıfır tatil köyüne girdi

Murat Ağırel tarikatın denize sıfır tatil köyüne girdi. 300 aile için yüksek güvenlikli villalar
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Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel, Menzil Tarikatı’na ait olduğu iddia edilen Sakarya’nın Karasu ilçesinde bulunan ve bir yanında longoz ormanları bir yanında deniz olan yüksek güvenlikli tatil köyüne girdi.

İçerisinde 300 ailenin yaşayabileceği lüks evlerin yer aldığı tatil köyüne giren Ağırel, söz konusu görüntüleri YouTube kanalında yayınladı.

Ağırel, kale gibi devasa tatil köyünün görüntülerini şu notla paylaştı:

"Sakarya’nın Karasu ilçesinde bulunan dokunmaya kıyamayacağınız Longoz ormanlarının kıyısındaki sahilde etrafı yüksek duvarlarla çevrili bir tatil köyü. İçeride in cin top atıyor. Ama belli ki hummalı bir çalışmanın ardından son aşamaya gelinmiş. Tek katlı bahçeli villaların olduğu yüksek güvenlikli site 300 ailenin yaşayacağı şekilde tasarlanmış."

 

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ayıp
10.10.2022 12:54
menzilin yoksullukla boğuşan müridlerine gelsin bu haber! hocanızı ve yanı başındakileri uçurmuşsunuz yine!  
 
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