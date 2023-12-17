300 yıllık ağıt çınarı hikayesiyle dikkat çekiyor

Kaynak: İHA
Kocaeli Başiskele’deki 300 yıllık çınar ağacı hikayesi nedeniyle “Requiem” ismiyle tescillendi.

18. ve 19. Yüzyıllarda vatandaşların ölen yakınlarını andığı ağaç, koruma altına alındı ve "anıt ağaç" olarak tescillendi.

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Çınara, "ağıt" anlamına gelen "requiem" isminin verildiği bildirildi.

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Başiskele Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Merkezi Direktörü Emin Öztürk, "Bu ağacın ismi Requiem Anıt Ağacı. 18. ve 19. yüzyıllarda burada yaşayan Gayrimüslim halk, ölülerini defnetmeden önce ağacın altına getirirlerdi. Ölülerinin ruhlarına dua ederler ve ağıt yakarlardı. Daha sonra çınar ağacının karşısında bulunan mezarlığa defnederlerdi. Ağaç yaklaşık 300 yıllık olabilir" ifadelerini kullandı.

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