301 kuş türü tespit edilen Gediz Deltası'na tekne turu

301 kuş türü tespit edilen Gediz Deltası'na tekne turu
Düzenleme: Kaynak: DHA

İzmir'in Gediz Deltası, Türkiye'deki flamingoların iki üreme alanından biri olarak dikkat çekiyor ve aynı zamanda balıkçıl, pelikan ve kervan çulluğu gibi birçok kuş türüne ev sahipliği yaptı.

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301 kuş türü tespit edilen Gediz Deltası'na tekne turu 1

Gediz Deltası, flamingoların Türkiye'deki tek üreme bölgelerinden biri olarak öne çıkıyor ve çeşitli kuş türlerine ev sahipliği yapıyor.

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301 kuş türü tespit edilen Gediz Deltası'na tekne turu 2

Deltada gerçekleştirilen tekne turları sayesinde ziyaretçiler, bu bölgenin zengin kuş çeşitliliğini gözlemleme fırsatı bulabiliyor.

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301 kuş türü tespit edilen Gediz Deltası'na tekne turu 3

Gediz Deltası, çok sayıda kuş türünün yaşadığı ve zengin biyoçeşitliliğe sahip bir alan olarak biliniyor.

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301 kuş türü tespit edilen Gediz Deltası'na tekne turu 4

Gediz Deltası, Gediz Nehri’nin alüvyonlarıyla oluşmuş olup, şehre oldukça yakın bir konumda bulunuyor.

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301 kuş türü tespit edilen Gediz Deltası'na tekne turu 5

40 bin hektarlık bu alanda birçok kuş türü gözlemlendiğini ve bugüne kadar 301 farklı kuş türünün tespit edildiğini vurgulandı.

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301 kuş türü tespit edilen Gediz Deltası'na tekne turu 6

Ayrıca, memeli türleri, sürüngenler ve deniz canlılarının da bu bölgede yaşadığını belirtildi.

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301 kuş türü tespit edilen Gediz Deltası'na tekne turu 7

Gediz Deltası, İzmir’in büyük bir doğal zenginliği. Dünyanın pek çok yerinde şehir merkezine bu kadar yakın, bu kadar biyoçeşitli bir alan bulmak zor.

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301 kuş türü tespit edilen Gediz Deltası'na tekne turu 8

Ayrıca, Güney Gediz Deltası’nın orta kısımlarına düzenlenen otobüs turlarını da öne çıkardı.

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301 kuş türü tespit edilen Gediz Deltası'na tekne turu 9

Gediz Deltası'nın, kuşlar için önemli bir dinlenme ve beslenme alanı olduğunu belirtildi.

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