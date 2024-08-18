301 kuş türü tespit edilen Gediz Deltası'na tekne turu

Gediz Deltası, flamingoların Türkiye'deki tek üreme bölgelerinden biri olarak öne çıkıyor ve çeşitli kuş türlerine ev sahipliği yapıyor.
Deltada gerçekleştirilen tekne turları sayesinde ziyaretçiler, bu bölgenin zengin kuş çeşitliliğini gözlemleme fırsatı bulabiliyor.
Gediz Deltası, çok sayıda kuş türünün yaşadığı ve zengin biyoçeşitliliğe sahip bir alan olarak biliniyor.
Gediz Deltası, Gediz Nehri’nin alüvyonlarıyla oluşmuş olup, şehre oldukça yakın bir konumda bulunuyor.
40 bin hektarlık bu alanda birçok kuş türü gözlemlendiğini ve bugüne kadar 301 farklı kuş türünün tespit edildiğini vurgulandı.
Ayrıca, memeli türleri, sürüngenler ve deniz canlılarının da bu bölgede yaşadığını belirtildi.
Gediz Deltası, İzmir’in büyük bir doğal zenginliği. Dünyanın pek çok yerinde şehir merkezine bu kadar yakın, bu kadar biyoçeşitli bir alan bulmak zor.
Ayrıca, Güney Gediz Deltası’nın orta kısımlarına düzenlenen otobüs turlarını da öne çıkardı.
Gediz Deltası'nın, kuşlar için önemli bir dinlenme ve beslenme alanı olduğunu belirtildi.