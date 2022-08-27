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330 bin polise müjde geliyor. Bir banka hazırlık yapıyor

EMNİYET SEN'in başlattığı kampanyada polislerin maaş promosyonu sorunu çözülüyor. Edinilen bilgilere göre Vakıfbank'ın 18 bin liralık önerisini EGM kabul etmeyince Banka teklifi 30 bine çıkardı.

Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 12:23
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330 bin polise promosyon müjdesi geliyor. Vakıfbank hazırlık yapıyor

330 bin polise müjde geliyor. Bir banka hazırlık yapıyor
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Polisler, EMNİYET SEN Genel Başkanı ve Polisin Sesi Platformu Sözcüsü Faruk Sezer’in “3 bin kişilik kamu kurumlarında çalışan memurlar 35 bin TL peşin maaş promosyonu alırken, 330 bin kişilik teşkilatın mensubu polisler 70-80 TL aylık promosyon alıyor” diyerek başlattığı kampanyada Vakıfbank’ın çalışma başlattığı öne sürüldü.

Polislerin maaş promosyonu krizinde edinilen bilgilere göre, EGM ve Vakıfbank’ın polisin talep ettiği peşin 50 bin TL promosyon ciddi bir şekilde değerlendirdiğini gösteriyor.

Tepkilerin artmasının ardından, İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı bankayla görüşmelerin sürdüğünü açıklamıştı.

Son dönemde promosyonda tutarı artıran bankalar, 3-5 bin kişinin çalıştığı kamu kurumlarındakilere 30-40 bin lira peşin öderken, 330 bin kişilik Emniyet teşkilatı mensuplarının aylık sadece 300 TL aldığı ortaya çıkmıştı.

“TEKLİF 5 YIL İÇİN 30 BİN TL’YE ÇIKTI”

Sözcü'den Yusuf Demir'in haberine göre detay bilgi paylaşan Sezer şunları kaydetti:

“Yapılan görüşmelerde Vakıfbank 5 yıl için peşin 18 bin TL ödeme yapmayı kabul etti. Ancak EGM bu teklifi az buldu. Bunun üzerine Vakıfbank, yeni bir teklif sunarak 5 yıl için 30 bin TL teklifte bulundu.

İddia edilen teklife göre; promosyon sözleşmesi devam eden personel, sözleşmesi bittiğinde Vakıfbank'a geçecek ve kalan yılların ücretini bankadan temin edecek.

Örneğin; sözleşme yapıldığı tarihten itibaren 1 yıl sonra Vakıfbank'a geçecek olan personel 24 bin TL ücret alacak.”

“EGM TEKLİFE SICAK BAKIYOR”

Faruk Sezer, “Polisin Sesi Platformu'na gelen bilgilere göre EGM'nin Vakıfbank'ın sunmuş olduğu bu teklife sıcak baktığı öğrenildi” dedi.

POLİSLER 3 YIL İÇİN 50 BİN TL İSTİYOR

Faruk Sezer polislerin talebinin 50 bin TL olduğunu tekrarlayarak şu değerlendirmede bulundu:

“Polisin Sesi Platformu olarak anlaşıldığı iddia edilen bu ücreti kabul etmediğimizi, bu sözleşmenin hakkaniyetli olmayacağını, promosyon ücretinin peşin olmak kaydıyla 3 yılla sınırlandırılarak en az 50 bin TL olması gerektiğini, ayrıca başka bankalarla sözleşmesi devam eden personelin de sözleşmelerinin tadil edilerek ya da iptal edilerek bu ücretleri alması gerektiğini belirtiyoruz.”

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EMEKLİNIN VEBALI UZERINIZE OLSUN IKTİDAR
27.08.2022 13:14
EMEKLİYE UĞRAMAZMI .UNUTMAYIN EMEKLİ DE BU ÜLKEYE VERGİ ÖDÜYOR .BANKA KAPILARIN DA NEDEN BEĶLETILİYOR İKTIDAR?  
 
Emekli
27.08.2022 12:43
Borcundan dolayı maaşına bloke konulan ve 2000 yılında 625 tl. Verilerek kandırılan emeklilerın durumuna el atacak kimse yok mu? Ne siyasetçilerden ne devlet bankalarından ses, seda çıkmıyor.  
 
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