Promosyonda dev artış talebi. Tüketiciler Birliği harekete geçti

Bankalar promosyon yarışında emekliler hedefinde ise ise miktarın yükseltilmesi var. O hedef 10 bin liraya çıkarıldı. Çünkü Bankalar bazı kamu kuruluşlarıyla anlaşmalar yapıyor. 41 liraya kadar promosyon veriyor. Emeklilere Temmuz ayında yapılan zammın ardından bankaların promosyon yarışı kızıştı. Denizbank, Vakıf Bank, İş Bankası TEB, Garanti BBVA, Akbank, ING, Ziraat, Yapı Kredi, Akbank tarafından yayınlanan kampanyalarla birlikte en yüksek emekli promosyon ödemesi 10 bin TL'ye kadar dayandı. Ek gelir elde etmek isteyen 14 milyon emeklinin gündeminde "Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?" sorusu yer alıyor. İşte, 2022 en yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi...

"EMEKLİLERİN ELİNE 10-15 BİN TL FAZLA PROMOSYON GEÇEBİLİR"

Patronlar Dünyası'nda yer alan haberde,Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, emekli promosyon ödemeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Şahin'in açıklaması şu şekilde; "Bazı kurumlarda 30-32 bin TL'ye çıkan promosyon görüşmelerinin olduğunu duyuyoruz. Bunun sebebi ne? 12 bin çalışanın olması. Burada 12 milyon emekli var. 12 milyon emekliyle bankaların karşısına çıkılırsa emeklilerin eline 10-15 bin TL belki daha fazla promosyon geçebilir"

MEMUR'SENDEN PROMOSYON ÇAĞRISI

Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, emekli promosyon ödemelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Öner, “Kamu görevlileri için bankalara yatırılan parasal miktar büyük oranda artmasına rağmen geçmiş dönem itibariyle yapılan anlaşmalar gereği kamu görevlilerine verilen promosyon ödemeleri düşük kalmıştır. Bu çerçevede, yeni yapılan anlaşmalarda ödenen promosyon ödemeleri ile geçmiş dönem promosyon ödemeleri arasında uçurum oluştuğu gerçeği görülmeli, promosyon ödemelerinin kamu görevlilerinin emek ve ücretlerinden kaynaklanan bir hak olduğu unutulmamalıdır.” ifadelerini kullandı.

EN YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI VEREN BANKALAR HANGİLERİ?

Müşterilerini rakiplere kaptırmak istemeyen bankalar 3 yıllık sözleşme karşılığında 8 bin 250TL'ye kadar yükselen emekli promosyon ödemeleri 10 bin TL'ye dayandı. Üç yıl boyunca bankada kalma sözü veren tanıdıklarına tavsiye eden emekliler yaklaık 10 bin TL emekli promosyonu ödemesi alabilecek. Yeni sözleşme rakamlarının güncellenmesiyle ortaya çıkan yaklaşık 2 bin liralık fark da bankaların bildirimine göre hesaplara yatırılacak.

EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ VEREN BANKALAR LİSTESİ

DenizBank, Akbank, Yapı Kredi, TEB, Garanti BBVA, Akbank, ING, Ziraat Bankası, Vakıf Bank ve Türkiye Finans'ın emekli promosyon yarışı sürüyor. Belirli şartların sağlanmasıyla birlikte emekliler 8 bin 250 TL'ye kadar emekli promosyonundan yararlanabilecek. İşte, banka banka emekli promosyon ödemeleri...

DENİZBANK'TAN EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI

Emekli maaşını DenizBank’tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilere 1750 TL’ye varan nakit promosyon veriliyor. Maaş tutar aralığı 0-1499 TL olanlara 675 TL, 1500 TL - 2 bin 500 TL arası maaş alanlar 850 TL, 2 bin 500 TL ve üzeri maaş alanlar ise 1000 TL promosyon alabiliyor.

AKBANK

SGK Emekli Maaşını Akbank'tan Alanlara 7.000 TL’ ye Varan Promosyona ek 500 TL chip-para ile birlikte Toplamda 7.500 TL promosypn ödemesi yapılıyor.

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 28 Temmuz 2022 - 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında Akbank’a taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşı bankadan almayı taahhüt eden emekliler 7.000 TL’ye varan promosyon alabilecek. Ek olarak kampanya dönemi içerisinde, verilecek SGK emeklilerinin, toplamda 1.250 TL ve üzeri harcamalarına 250 TL olmak üzere toplam 500 TL chip-para fırsatından yararlanılabilecek

INGBANK'TAN 8 BİN 250 TL'YE VARAN PROMOSYON KAMPANYASI

Promosyon taahhütnamesinin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 1.500 TL'ye kadarsa 3.500 TL, 1.500 TL-2.500 TL arasındaysa 4.250 TL, 2.500 TL'nin üzerindeyse 5.000 TL nakit promosyon ödenir.

Yapılana açıklamaya göre, maaşını ING Bank'a taşıyan emekliler, emekli arkadaşlarını ING'li yaptıkları takdirde kişi başına 250 TL ve en çok 5 arkadaşını getirmek koşuluyla toplamda bin 250 TL'ye varan ek promosyon kazanabiliyor. Böylelice emekliler toplamda 8 bin 250 TL'ye varan promosyon ödemesi alabilme imkanını yakalıyor.

VAKIFBANK

1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;

1.500.-TL’ye (1.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 500.- TL,

1.500 - 2.500.-TL (2.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 625.- TL,

2.500.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 750.- TL

3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

YAPI KREDİ

Üç yıl boyunca emekli maaşlarının yatırılması için Yapı Kredi'yi tercih eden emekliler, 7 bin 500 liraya varan nakit promosyon fırsatı kampanyasından 30 Eylül'e kadar yararlanabiliyor.

Kampanya kapsamında maaşlarının yatırılması için Yapı Kredi'yi seçen emekliler, hiçbir ek koşul olmadan; bir aylık net gelirleri 1.500 TL'ye kadarsa 4 bin 850 TL, 1.500 TL- 2 bin 499 TL arasındaysa 6 bin TL, 2 bin 500 TL ve üzerindeyse 7 bin 250 TL nakit promosyon kazanıyor. Ayrıca maaşını Yapı Kredi’ye taşıyan emekliler, 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı vermeleri durumunda maaş baremi bağımsız 100 TL ek nakit ödül kazanma fırsatı yakalıyor.

Tüm bunlara ek olarak, 30 Eylül'e kadar ilk kez kredi kartı alan veya promosyon başvuru tarihinden önceki 3 ay içerisinde mevcut kart/kartları ile hiç harcama yapmamış olan Yapı Kredi müşterisi emekliler, kampanya başlangıç tarihinden 30 Eylül'e kadar yapacakları toplam 500 TL harcama sonrasında ek 150 TL nakit promosyon daha alabiliyor.

Ayrıca, emekli tanıdıklarına referans olarak, tanıdıklarının emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşımasını sağlayanlar için "Emekli Referans" kampanyası da 30 Eylül'e kadar devam ediyor. Kampanya kapsamında emekli yakınlarının emekli maaşlarının Yapı Kredi’ye taşınmasını sağlayan banka müşterileri, her bir kişi için 250 TL, toplamda ise 2 bin 500 TL'ye varan nakit ödül kazanabiliyor.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank, 18 Ağustos tarihinden itibaren emekli maaşını kendisinden alma sözü veren emeklilere 7 bin TL’ye varan koşulsuz nakit promosyon kazanma fırsatıyla birlikte emekli yakınını QNB Finansbank’a öneren ve kazandıran herkese kazandırdıkları müşteri başına 1000 TL sunuyor.

QNB Finansbank açıklamasına göre, öner kazan kampanyasından her müşteri üç defa faydalanabiliyor. Üstelik müşteriler cep telefonundan kolayca verebileceği dijital onay sayesinde şubeye gelmelerine gerek kalmadan maaşlarını taşıyabilecek ve nakit promosyon fırsatından faydalanabilecekler.

QNB Finansbank müşterisi emekliler, Türkiye’deki tüm QNB Finansbank şubelerinde öncelikli hizmet alabilmelerinin yanı sıra yurt içi tüm banka ve ATM’lerden ayda iki defa ücretsiz para çekme hakkına da sahip olacaklar.

İŞ BANKASI

Maaşını 27 Haziran - 30 Eylül 2022 tarihleri arasında İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve BAĞ-KUR) 5 bin TL'ye varan promosyon ödemesinden yararlanıyor.

1.500 TL’den düşük (1.500 TL hariç) maaşlar için 3.500 TL,

1.500 - 2.500 TL arası (2.500 TL hariç) maaşlar için 4.250 TL,

2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 5.000 TL ödeme yapılır.

TEB

Emekli maaşını 36 ay boyunca TEB’den almayı taahhüt eden ve taahhüt süresi boyunca en az iki adet otomatik fatura ödeme talimatı bulunduran emekli maaş müşterileri 5 bin 500 TL’ye varan nakit promosyon ödüyor.

HALKBANK

.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacaktır.

GARANTİ BBVA

1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4 bin 850 TL, 1.500 TL-2 bin 500 TL arasında emekli maaşı alanlara 6 bin TL, 2 bin 500 TL ve üstünde maaş alan emeklilere ise 7 bin 250 TL nakit promosyon ödemesi yapıyor.

TÜRKİYE FİNANS

36 ay boyunca maaşlarını Türkiye Finans’tan almak için başvuruda bulunan 1499 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 2 bin 250 TL’ye kadar, 1500 TL ile 2 bin 499 TL arasında emekli maaşı alanlara 3 bin TL’ye kadar, 2 bin500 TL ve daha fazla maaş alanlara 5 bin TL’ye kadar promosyon ödemesi yapılacak.

ZİRAAT BANKASI

.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacaktır.

EMEKLİ MAAŞI BAŞKA BANKAYA NASIL TAŞINIR?

Emekli maaşını aldığı banka ile 3 yıllık taahhüt süresini dolduranlar ve ya yeni emekli olanlar, diledikleri bankaya başvuru yaparak maaşlarını taşıyabiliyorlar.

Maaşlarını taşımak isteyen emeklilerin bankaya bildirimde bulunulması gerekiyor. Bu bildirim bankaların şubelerinden vey a e-Devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor.

HANGİ EMEKLİLER PROMOSYON ALABİLİR?

Emekli maaşı ödemesi alan her emekli banka seçerek promosyon ödemeleirni alabilir. Eski ve yeni tüm emekliler promosyon kampanyalarından yararlanabilir.

PROMOSYON ÖDEMESİ ALDIKTAN 3 YILI DOLANLAR NE YAPACAK?

Anlaştığı banka ile 3 yılı dolanların yeni promosyon alma hakkı bulunuyor. İsteyen emekliler bankasını değiştirebilirken isteyen emekliler ise kendi bankasıyla yeni rakam üzerine görüşme yapabilir.