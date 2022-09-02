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Bir banka emekli promosyonuna 2 bin 500 TL zam yaptı

Türkiye İş Bankası’nın promosyon ücretini 7 bin 500 liraya yükseltmesinin ardından Türk Ekonomi Bankası (TEB) da promosyon ücretini 5 bin 500 TL'den 8 bin TL'ye çıkardı.

Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma - 10:37
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Türk Ekonomi Bankası (TEB) emekli promosyonuna 2 bin 500 TL zam yaptı. Yarış iyice kızıştı

Bir banka emekli promosyonuna 2 bin 500 TL zam yaptı
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Türkiye İş Bankası aldıkları maaşla ayı yarısını bile getiremeyen emeklilerin yüzünü güldürecek bir karar almıştı. Banka milyonlarca emekliyi ilgilendiren promosyon yarışında ücreti 7 bin 500 TL'ye çıkardı. Bu zam Türk Ekonomi Bankası'nı da harekete geçirdi. Banka resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada promosyon ücretini 8 bin TL'ye yükselttiğini açıkladı.

İşte TEB'den yapılan açıklamanın bir kısmı şu şekilde: 

TEB Emekli Bankacılığı Dünyası 

Emeklilerimize 8.000 TL'ye varan promosyon ve emekli tanıdıklarını TEB’e davet eden müşterilerimize emekli maaşını TEB’e taşıyan her yakını için 250 TL, toplamda 500 TL’ye varan nakit ödül fırsatı.

Emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden ve Bankamızda en az 2 adet Otomatik Fatura Ödeme Talimatı bulunduran emekli maaş müşterilerimiz 8.000 TL’ye varan promosyon kazanıyor.

Promosyona ek olarak Bankamızı tavsiye ettikleri ve emekli maaşını Bankamıza taşıyan her emekli maaş müşterisi yakınları için de 250 TL, toplamda 500 TL’ye varan nakit ödül kazanabiliyor. 

36 AY ŞARTI

8.000 TL’ye Varan Promosyon Kampanya Detayları:

Kampanya 01.09.2022 tarihi itibarıyla yeni edinilen emekli maaş müşterilerini kapsamaktadır.

Emekli müşterilerimizin kampanya dönemi içerisinde 36 aylık emekli taahhütnamesi vermeleri ve Bankamızda en az 2 adet otomatik fatura ödeme talimatı bulundurmaları gerekmektedir. Otomatik fatura ödeme talimatının bir tanesinin mutlaka elektrik faturası olması gerekmektedir. Aksi durumda ek promosyondan yararlanılamayacaktır.

Müşterilerin maaş transferi gerçekleştiğinde maaş tutarına bağlı olarak aşağıdaki tabloda belirtilen promosyon ödemeleri yapılacaktır.

Aşağıdaki tabloda “Nakit Promosyon” sütununda belirtilen tutarlar müşterilerimizin emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt etmelerine karşılık ödenecek promosyon tutarlarını, “Ek Promosyon” sütununda belirtilen tutarlar ise müşterilerimizin 36 aylık taahhüt süreleri boyunca Bankamızda en az 2 adet Otomatik Fatura Ödeme Talimatı (biri elektrik faturası olması koşulu ile)  bulundurmalarına karşılık ödenecek promosyon tutarlarını göstermektedir.

Kampanya döneminde verilen ek promosyon, yeni verilen 36 aylık emekli taahhütnamesi ve 2 adet otomatik fatura ödeme talimatı (biri elektrik faturası olması koşulu ile)  için geçerli olup verilen ürün ve/veya taahhütlerinden herhangi birinin iptal edilmesi, Bankamızda var olan Otomatik Fatura Ödeme Talimatı adedinin 2’nin altına düşmesi durumunda verilen ek promosyon müşterilerimizden kıstelyevm esasına göre iade alınacaktır.

Kampanya döneminde verilen ek promosyon emekli maaşını TEB’e yeni taşıyacak müşterilerimiz için geçerli olup TEB’den emekli maaşını alan mevcut müşterilerimiz de taahhüdünü 36 aylık sürede yenileyerek kampanya döneminde verilen ek promosyon tutarında promosyon almaya hak kazanabilirler.

TEB Emekli dünyasının avantajlarından yararlanmak ve 8.000 TL’ye varan toplam promosyon fırsatını kaçırmamak için TEB Şubeleri ile iletişime geçebilir veya CEPTETEB Mobil/Bireysel İnternet Şubemizden emekli maaş taahhütnamesini ve kampanya ek taahhütnamesini dijital olarak onaylayabilirsiniz.

 

 

 

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