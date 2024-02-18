34 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli polisi görünce balkondan atlayıp kaçmaya çalıştı

Kaynak: Haber Merkezi
34 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli polisi görünce balkondan atlayıp kaçmaya çalıştı
Konya'nın Ereğli ilçesinde 34 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli, polisi görünce balkondan atlayarak kaçmaya çalıştı. Şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

YENİÇAĞ - Konya / Vedat YILDIRIM

Konya Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. 3 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Ekipler, bir şüphelinin Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle dolandırıcılık suçundan 34 yıl 15 gün, diğer şüphelinin 4 yıl, diğerinin ise 3 yıl olmak üzere toplam 41 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezalarının olduğunu belirledi.

BALKONDA ATLAYARAK KAÇMAYA ÇALIŞTI

Hakkında 34 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan M.G. isimli şahıs polis ekiplerini görünce balkondan atlayarak kaçmak istedi. Şüpheli ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.

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