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Naim Süleymanoğlu'nun 34 yıl önceki videosu gündem oldu

"HAYDİ NAİM!" 34 yıl önce bugün milli haltercimiz Naim Süleymanoğlu, 1988 Seul Olimpiyatı'nda 6 dünya, 9 Olimpiyat rekoru kırarak zafere ulaştı. "OLDU, OLDU! BU OLDU! OLDU!"

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 10:54
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34 yıl önce bugün milli haltercimiz Naim Süleymanoğlu, 1988 Seul Olimpiyatı'nda 6 dünya, 9 Olimpiyat rekoru kırarak zafere ulaştı.

Naim Süleymanoğlu'nun 34 yıl önceki videosu gündem oldu
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