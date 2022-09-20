Naim Süleymanoğlu'nun 34 yıl önceki videosu gündem oldu
"HAYDİ NAİM!" 34 yıl önce bugün milli haltercimiz Naim Süleymanoğlu, 1988 Seul Olimpiyatı'nda 6 dünya, 9 Olimpiyat rekoru kırarak zafere ulaştı. "OLDU, OLDU! BU OLDU! OLDU!"
Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 10:54
Takip Et
34 yıl önce bugün milli haltercimiz Naim Süleymanoğlu, 1988 Seul Olimpiyatı'nda 6 dünya, 9 Olimpiyat rekoru kırarak zafere ulaştı.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.