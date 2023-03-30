Burcu İldem Dünya Şampiyonası'nda 3 madalya kazandı

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Durres kentinde gerçekleştirilen şampiyonada 71 kiloda mücadele eden Burcu İldem, silkmede 113 ve toplamda 201 kiloluk dereceleriyle 2 gümüş madalyaya sahip oldu. Milli sporcu, koparmada ise 88 kiloluk kaldırışıyla bronz madalyaya ulaştı.

Türk sporcular böylece şampiyonada şu ana kadar 2 altın, 5 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 11 madalya elde etti.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, milli sporcuların şampiyonada kazandığı madalyaların çok değerli olduğunu belirterek, "Arnavutluk'ta sporcularımız madalya kazanmaya devam ediyor. Sporcularımız bizim gururumuz oldu. Bize destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Madalya kazanmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. (AA)