34 yıl önce tedavülden kaldırılmıştı yeniden piyasaya sürülecek

Darphane, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan onay bekliyor.

Bozuk Para Sorunu Çözülecek

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, bozuk para sorununu kısmen çözmek ve 1 TL’lik madeni para üzerindeki baskıyı hafifletmek için 2,5 TL’lik madeni paraları yeniden basmak için hazırlıklarını tamamladı. Darphane yetkilileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 2 TL’lik madeni paraların basımı için öneride bulundu ancak Erdoğan, 2,5 liralık madeni paranın daha uygun olacağını söyledi. Onayın gelmesinin ardından paraların kısa süre içerisinde basılarak tedavüle gireceği belirtildi.

Atatürk’ün Rölyefi Kullanılacak

2,5 TL’lik madeni para için Atatürk’ün kalpaklı fotoğrafının rölyefi kullanılacak. Bu rölyef daha önce Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılına özel olarak hatıra niteliğinde basılan 5 TL’de kullanılmıştı. Bu nedenle 2,5 TL’de yeni bir rölyefin kullanılmasının planlandığı ifade edildi.

Maliyet Tasarrufu Sağlanacak

1 TL’lik madeni paranın basım maliyetinin 2 lira 30 kuruş olduğunu belirten yetkililer, 2,5 TL’nin de aynı maliyetle basılacağını, bu sayede hem tasarruf sağlanıp hem de piyasadaki bozuk para açığının kapatılacağını söyledi. Yetkililer, pandemi döneminde emtia fiyatlarının yükselmesiyle 1 TL’nin maliyetinin 2,7 liraya kadar yükseldiğini, daha sonra fiyatların düşmesiyle maliyetin 1,9 TL’ye kadar gerilediğini, ancak kur artışıyla maliyetin bugün tekrar 2,30 TL’ye çıktığını belirtti. Yetkililer, 1 TL ile 5 TL’lik hatıra paraların maliyetinin de 2,30 TL olduğu bilgisini verdi.