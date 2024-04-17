34 yıllık eşini 25 yerinden bıçakladı. İmama gidip helallik istedi. Oğlunu arayıp bakın ne dedi

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi'nde 4 katlı apartmanın üst katındaki dairede oturan Abdüsselam Abay ile eşi Türkan Abay, dün gece bilinmeyen nedenle kavga etti.

OĞLUNU ARAYIP "ANNENİ ÖLDÜRDÜM" DEDİ

Büyüyen tartışma sırasında Abdüsselam Abay, eşini bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra ise Abay, dün sabah oğlu E.A.'yı arayıp, 'Anneni öldürdüm' dedi. Oğlunun ihbarı üzerine eve giden polis ekipleri, Türkan Abay'ı yatak odasında yatar vaziyette, üzeri battaniye ile örtülü bir şekilde buldu. Ekiplerin yaptığı incelemede Türkan Abay'ın hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

25 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRMÜŞ

Yapılan incelemelerde Türkan Abay'ın sol karın ve göğüs bölgesinde 17, yüzünde 3, boynunun sol kısmı ve sol kolunda 2'şer ve köprücük kemiğinde 1 olmak üzere 25 bıçak darbesi olduğu belirlendi. Abay'ın cenazesi incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Şüpheli Abdüsselam Abay Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından evde gözaltına alınırken, olayda kullanılan bıçağa ise el konulduğu bildirildi.

Türkan Abay'ın hayatını kaybettiğini duyan mahalledeki kadınlar apartmanın önüne gelirken, cenazenin çıkarıldığı anlarda kadınlar büyük üzüntü yaşadı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma başlattı.

İMAMDAN HELALLİK ALMIŞ

Abdüsselam A.’nın namaza gittiği caminin imamı, şahsın cami cemaati olduğunu, uzun süredir tanıştıkları, geçen hafta kendisi izinde olduğunda 2 gün camide yattığını söyledi. İmam, "2 gün önce Türkan ablayı İngiltere'de bulunan oğlunun yanına gönderdiğini söyledi. Dün öğleyin bitkin ve telaşlı bir hali vardı. Yorgun olduğunu, kendisinin de İngiltere’ye gideceğini söyleyip helallik aldı" dedi.