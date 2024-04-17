Dünya Bankası'ndan alınan 18 milyar dolarlık borcun nerelerde kullanılacağı belli oldu

Dünya Bankası, Türkiye bölümünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye için yeni hazırlanan krediyle ülkenin ekonomisine ve kalkınmasına katkıda bulunulacağı belirtildi.

Açıklamanın detaylarında, özel sektöre desteğin söz konusu olduğu belirtildi. Dünya Bankası açıklamasında "Aslında, Türkiye için hazırlanan CPF kapsamında yeni sunulan 18 milyar dolarlık paketin yaklaşık 12 milyar doları, özel şirketlerin küresel pazarlarda rekabet etme ve yurt içinde istihdam oluşturma imkanlarını geliştirmeye yönelik olacak." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, finansmanın geri kalanının geçen yıl meydana gelen depremlerin yaralarının sarılması, enerji güvenliğinin artırılması, sel, kuraklık ve orman yangınları gibi iklim değişikliğiyle ilgili sorunların ele alınmasına yönelik olacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "Doküman neyi finanse edeceğimiz ve neyi finanse etmeyeceğimiz konusunda net." ifadesi kullanıldı.

Dünya Bankası Grubu, geçen hafta Türkiye için hazırlanan CPF'nin detaylarını paylaşmıştı.

Bankadan yapılan açıklamada, 2024-2028 mali yıllarını kapsayan işbirliği çerçevesinin üretkenlik artışı, istihdam ve daha iyi kamu hizmet sunumu ile doğal afetlere karşı dirençlilik başlıklı üç kilit kalkınma stratejisine odaklanacağı bildirilmişti.

MÜLTECİ ŞARTI İDDİALARI

Dünya Bankası'ndan mali işbirliği kapsamında Türkiye'ye verilecek 18 milyar dolarlık finansmanın şartları arasında; 'kredi ile yaratılacak istihdamın yüzde 50'sinin mülteci olması' şartı olduğu iddialar arasında yer aldı.