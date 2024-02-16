35 yıllık Fenerbahçe galibiyetini Galatasaray'a hatırlattılar

Hamza Özalkuş
35 yıllık Fenerbahçe galibiyetini Galatasaray'a hatırlattılar
Galatasaray, Sparta Prag'ı 3-2 yenerek UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında avantaj elde etti. Bu galibiyet Çekya basınında da dikkat çekti.

Blesk gazetesinin haberinde Fenerbahçe maçına atıf yapıldı.
Haberde Icardi'nin attığı golün ön plana çıkarıldığı ve "Sparta, Eylül 1989'da Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği günden bu yana Türkiye'de oynadığı 7 maçın 6'sını kaybetti, 1'inde berabere kaldı." denildi.

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Idnes gazetesi ise "Icardi son sözü söyledi" başlığıyla haber yaptı. Galatasaray'ın yıldız oyuncularının Sparta Prag'ı cezalandırdığı belirtildi.

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Ceska televize de "Icardi son darbeyi vurdu" başlığını seçti. Haberde Muslera'nın son saniyede yüzüyle çıkardığı topa dikkat çekildi.

Sport gazetesi ise "Maçın en heyecanlı anı son dakikalarda yaşandı. Wiesner'in kaçırdığı gol fırsatının ardından Icardi skoru belirledi" dedi.

Sparta Prag'ın resmi sitesi de Galatasaray taraftarlarının atmosferini övdü.

"Galatasaray taraftarları maç başladığı anda ıslık ve tezahüratlarıyla stadyumu inletecek bir gürültü yaptı" denilen haberde Sparta Prag'ın son dakikada yakaladığı şans ve Icardi'nin attığı gol anlatıldı.

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