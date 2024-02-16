Galatasaray'ın eski müdürü: Fenerbahçe her alanda zirvede

Beyza Damgacıoğlu
Galatasaray'ın eski müdürü: Fenerbahçe her alanda zirvede
Galatasaray Lisesi eski Müdürü Vahdettin Engin Sarı Kırmızılı taraftarları kızdıracak açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin General Harington Kupası'nı kazanışının öyküsünü anlatan "Zaferin Rengi" filminin galası yapıldı.

Tarihi film, 1918-1923 yıllarında Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı milli mücadeleyi, işgal altındaki İstanbul'da futbol zaferleriyle büyüten ve bağımsızlık için savaşan Türk halkını anlatıyor.

Galaya Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyeleri, eski yöneticiler ve sporcular, Yüksek Divan Kurulu ve Kongre Üyeleri, teknik heyetler, sporcular ve aileleri katıldı.

Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, iş, sanat ve sinema dünyasından birçok isim de vardı.

G.SARAY LİSESİ MÜDÜRÜNDEN F:BAHÇE'YE ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Atatürk Kültür Merkezi'nde filmi izleyenler arasında Galatasaray Lisesi'nin eski müdürü de vardı.

Galatasaray Lisesi'nin eski Müdürü Vahdettin Engin, Fenerbahçe'ye övgüler yağdırdı.

Vahdettin Engin filmi çok beğendiğini söylerken, "Fenerbahçe her alanda zirve! O dönemde de zirveydi, bugün de zirve" dedi.

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