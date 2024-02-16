Galatasaray açıkladı: Sakatlık var

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray açıkladı: Sakatlık var
Galatasaray, yeni transferi Serge Aurier'in sakatlandığını duyurdu.

Sarı Kırmızılılar yıldız oyuncusundan gelen sakatlık haberiyle sarsıldı.

Galatasaray'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Yeni transferimiz Serge Aurier, ülkesi Fildişi Sahili'nin Afrika Kupası finalinde Nijerya'ya karşı oynarken kaslarında ağrı oldu ve Türkiye'ye sakat geldi. Sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan MR'de kaslarında ikinci derece yırtık olduğu görüldü ve tedaviye başlandı.

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OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sparta Prag maçından sonra Aurier için şunları söyledi;

Aurier'i finalden sonra kadroya katmak istiyorduk ama olmadı. Final maçında kaslarında ağrı çekti. Çok maç oynamıştı. Buraya sakat geldi. Kaslarında ikinci derece yırtık var. Ne zaman iyileşeceğini, 2 hafta mı, 3 hafta mı doktorumuz söyleyecek.

Onu maçta oynatmayı umuyordum. Bu mümkün olmayacak ama yerine başka oyuncularımız var. Sorun yapmadan yolumuza bakacağız.

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