Dev derbi Beşiktaş'ın. Galatasaray'ı farklı devirdiler

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Dev derbi Beşiktaş'ın. Galatasaray'ı farklı devirdiler
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı; Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 104-89'luk skorla yenmeyi başardı.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftası derbiye sahne oldu.
Beşiktaş sahasında Galatasaray Çağdaş Faktoring'i konuk etti.
BJK Emlakjet Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Siyah-Beyazlılar 104-89 kazandı.
Beşiktaş 15. galibiyetini alırken Galatasaray 8. yenilgisini elde etti.

Beşiktaş: 104 - Galatasaray Çağdaş Faktoring: 89
Salon: BJK Emlakjet
Hakemler: Murat Ciner, Seda Esen, Burak Pehlivan
Beşiktaş: Li 29, Nogic 28, Lazic 12, Evans 22, Elif Bayram 13, Şuğranur Hatice Sönmez, Melek Uzunoğlu
Galatasaray Çağdaş Faktoring: McCowan 25, Smith 16, Meltem Yıldızhan, Hartley 14, Vanloo 16, Allen 12, Büşra Akbaş 6, Sude Yılmaz
1. Periyot: 35-26
Devre: 66-53
3. Periyot: 86-72

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