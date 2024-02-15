Dev derbi Beşiktaş'ın. Galatasaray'ı farklı devirdiler

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftası derbiye sahne oldu.

Beşiktaş sahasında Galatasaray Çağdaş Faktoring'i konuk etti.

BJK Emlakjet Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Siyah-Beyazlılar 104-89 kazandı.

Beşiktaş 15. galibiyetini alırken Galatasaray 8. yenilgisini elde etti.

Beşiktaş: 104 - Galatasaray Çağdaş Faktoring: 89

Salon: BJK Emlakjet

Hakemler: Murat Ciner, Seda Esen, Burak Pehlivan

Beşiktaş: Li 29, Nogic 28, Lazic 12, Evans 22, Elif Bayram 13, Şuğranur Hatice Sönmez, Melek Uzunoğlu

Galatasaray Çağdaş Faktoring: McCowan 25, Smith 16, Meltem Yıldızhan, Hartley 14, Vanloo 16, Allen 12, Büşra Akbaş 6, Sude Yılmaz

1. Periyot: 35-26

Devre: 66-53

3. Periyot: 86-72