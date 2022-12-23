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Meksikalı kaleci Ochoa'nın yeni adresi belli oldu.

Dünya Kupası'nda Meksika ile boy gösteren 37 yaşındaki file bekçisi Ochoa'nın yeni takımı belli oldu.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 18:58
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37 yaşında Serie A'ya transferi gerçekleşti. Meksikalı kaleci Ochoa'nın yeni adresi belli oldu

Meksikalı kaleci Ochoa'nın yeni adresi belli oldu.
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İtalya Serie A ekibi Salernitana, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, 37 yaşındaki kaleci Guillermo Ochoa ile Haziran 2023 tarihine kadar sözleşme imzaladığını duyurdu.

Son olarak Meksika ekibi Club Amerika'da oynayan tecrübeli kaleci, kariyerinde daha önce AC Ajaccio, FC Malaga, FC Granada ve Standard Liege takımlarında forma giydi.

Ochoa, Meksika ile 2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele ederek 5 farklı Dünya Kupası'nda görev almıştı.

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