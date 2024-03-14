38 yıllık dev market yüzlerce mağazasını kapatıyor. Müşteriler inanamadı

Kuzey Amerika'da bütçeye uygun ürünler satmasıyla nam salan 38 yıllık zincir market Dollar Tree müşterilerin bile tahmin etmediği bir karara imza atarak yüzlerce mağazasını kapatacağını açıkladı.

Dollar Tree, 2023’ün dördüncü çeyreğine ait bilançosunu açıkladığında, 1,71 milyar dolarlık zarar bildirerek kapanacak mağazaların düşük performans gösterenlerden seçildiğini duyurdu.

Bu karar, mevcut pazar koşulları ve mağaza performansının değerlendirilmesine dayalı olarak yapılan kapsamlı bir mağaza portföyü optimizasyon incelemesi sonucunda alındı.

HİSSELERİ DEĞER KAYBETTİ

Ayrıca, 2024 mali yılının ilk yarısında 600 mağazanın daha kapatılması planlanıyor. Bu gelişmelerin ardından Dollar Tree’nin hisseleri yüzde 14’ün üzerinde değer kaybetti.

Dollar Tree, 1986 yılında ABD’nin Virginia eyaletinde faaliyete geçti ve mevsimlik ürünler, oyuncaklar, kırtasiye, ev dekorasyonu, mutfak eşyaları ve kutlama malzemeleri gibi ürünleri sadece 1 dolara satmasıyla biliniyor. 2021 yılında enflasyon nedeniyle ürün fiyatlarına yüzde 25 zam yapacağını duyurmuştu.