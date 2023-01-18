39 yaşındaki adam apartman dairesinde ölü bulundu

Kocaeli’nde 39 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Olay, İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesi Ilgaz Sokak’ta bulunan apartmanda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sebebi belli olmayan şekilde Özgür Sağlam (39) apartmandaki dairede ölü bulundu. Sağlam’ın hayatını kaybettiği sağlık ekiplerince tespit edildikten sonra polis ekipleri, incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Özgür Sağlam’ın cansız bedeni morga kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.



(Kaynak: İHA)