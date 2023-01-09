Flaş... Flaş... İki genç kadın bir evde ölü bulundu

Kartal Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın birinci katındaki dairede iki kadının cansız bedeni bulundu. Yaralı bir erkek ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine Kartal Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın birinci katındaki daireye giren polis, Dilara Gültay (23) ve Cansu Demirel (30) adlı kadınların cansız bedenleriyle karşılaştı. Aynı saatlerde kendisini yaraladığı için hastaneye giden Mustafa P. (24) kadınları öldürdüğü söyledi.

Polisin yaptığı ilk incelemede Mustafa P.'nin iki kadını öldürdükten sonra bileklerini keserek,intihar girişiminde bulunduğu tespit edildi.M.P hastanede tedavi altına alındı.

ARKADAŞIYLA BERABER ESKİ ERKEK ARKADAŞININ EVİNE GİTTİ

Noterde katiplik yapan Dilara Gültay ile elektronik firmasında çalışan Cansu Demirel'in yakınlarının dün kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Bir restoranda çalışan Mustafa P.'nin kasten yaralama suçundan sabıkası olduğu belirtilirken evde yapılan aramalarda uyuşturucu madde, fare zehiri, şizofreni ilaçları ve şırınga bulundu. Dilara Gültay'ın cesedinin banyoda, boğazında kesikler olan Cansu Demirel'in cansız bedeninin ise oturma odasında bulunduğu kaydedildi.

BİLEKLERİNİ KESİP İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU