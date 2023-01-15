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Üç yaşındaki çocuk çamaşır makinesinde ölü bulundu

Fransa’da yaşayan bir aile, üç yaşındaki çocuğunu apartman dairesinde bulunan çamaşır makinasında ölü olarak buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 13:02
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Çocuk çamaşır makinesinde ölü bulundu

Üç yaşındaki çocuk çamaşır makinesinde ölü bulundu
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Fransa’nın başkenti Paris’te baba, anne ve ailenin diğer çocuklarından biri akşam yemeği yedikten sonra kızlarının yokluğundan dolayı endişelendi.

Bütün aile, apartmanda ve binanın dışarıda onu aramaya koyuldu ve komşularından yardım istedi. Ancak akşam saatlerinde apartman dairesinde çamaşır makinasında korkunç manzara ile karşılaşıldı.

Le Parisien’e göre, baba kızını bulduktan sonra tıbbi yardım için ambulansı aradı ancak saat 23:30’dan kısa bir süre sonra küçük çocuk hayatını kaybetti. 48 yaşındaki babanın ifadesine göre, aile bireyleri onu bulduğunda çamaşır makinesinin kapısı kapalıydı.

Fransa’da üç yaşındaki bir çocuğun aile evinin çamaşır makinesinin içinde ölü halde bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.

Raporlara göre, ilk incelemeler olayın boğulmayla bağlantılı olabileceğini ve vücudunda herhangi fiziksel saldırı belirtisi olmadığını gösteriyor. Otopsinin ise henüz yapılmadığı açıklandı.

Associated Press’in haberine göre, Paris savcılığı, çocuğun Perşembe gecesi kuzeydoğu Paris’te bulunmasının ardından Cuma günü ölüm nedeni hakkında soruşturma açıldığını söyledi.

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