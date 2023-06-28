4 ayrı suçtan aranıyordu. Çatıda yakalandı

İHA’nın haberine göre, Bingöl’de 4 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı.

Bingöl Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından edinilen istihbari çalışmalar neticesinde; 1 hükümlü ve tutuklunun kaçması, 3 uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçlarından olmak üzere 4 farklı yakalama kararı bulunduğu tespit edilen R.O. isimli şahıs, ikametinin çatı arasında saklanmış vaziyette yakalandı.

İkamete yapılan aramada; 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 9 adet fişek, 5 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. R.O. isimli şahıs hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı belirtildi.