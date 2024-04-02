4 aylık hamile kadına yanlışlıkla kürtaj yaptılar. Hastanede büyük skandal

Çekya’da ortaya çıkan bir skandal gündeme bomba gibi düştü. Prag’da bir üniversite hastanesine gelen 4 aylık hamile kadına yanlışlıkla kürtaj yapıldı.

Asya kökenli olduğu öğrenilen ve rutin kontrol için hastaneye gelen kadına rahim temizliği yapılarak bebeğin yaşamına son verildi.

Edinilen bilgiye göre hamile kadına, başka bir Asyalı hastayla karıştırılarak yanlışlıkla kürtaj yapıldı.

Rapora göre hemşireler, doktorlar, bir jinekolog ve anestezi uzmanı hastaların karıştırıldığını hatayı fark edemedi ve bu şok edici sorun sağlık görevlileri tarafından "dil engeline" bağlandı.

Büyük skandal sonrası polis ekipleri soruşturma başlatırken olaya karışan tüm sağlık görevlileri açığa alındı. Hastane yönetimi söz konusu sağlık görevlileri ağır ihmal nedeniyle soruşturma açtı. Hastane yönetimi, talihsiz kadına tazminat teklifi yaptıklarını açıkladı.