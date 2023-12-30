4 bin yıldır cinsel gücü artıran meyve ortaya çıktı

Cinsel isteksizlik iktidarsızlık olarak biliniyor. Bu süreçte eşler için sorun olan cinsel isteksizliği bitiren keçiboynuzunun ortaya çıkması dikkatlerden kaçmadı.

Keçiboynuzunun hem cinsel gücü artıran hem de akciğerleri temizleyen bir şifa kaynağı olmasıyla gündeme geldi.

Sigara içenler ve pasif içiciler için de birebir. Keçiboynuzu kürünün faydaları saymakla bitmiyor. İşte detaylar...

Grip, nezle, soğuk algınlığı gibi hastalıklardan korunmak için antioksidan zengini olan keçiboynuzu kürünü tüketebilirsiniz.

Keçiboynuzu kürü, kadın ve erkeklerde cinsel gücü artırmakla kalmıyor, aynı zamanda erkeklerde sperm kalitesini ve miktarını da iyileştiriyor.

Akciğerlerde ödem oluşmasını önleyen ve çözen keçiboynuzu kürü, astım ve nefes darlığı gibi rahatsızlıklara da iyi geliyor.

Bağırsak sağlığını koruyan keçiboynuzu kürü, zararlı bakterilerin üremesini engelliyor.

Kalsiyum bakımından zengin olan keçiboynuzu kürü, kemikleri güçlendiriyor ve kemik erimesini yavaşlatıyor.

Keçiboynuzu kürü, hücre yenilenmesini hızlandırarak cilt sağlığını da destekliyor. Yaşlanma karşıtı bir etkisi olduğu da biliniyor.

Keçiboynuzu kürü, enerji veriyor ve yorgunluk, halsizlik, bitkinlik gibi durumlarda size canlılık kazandırıyor.

Öksürüğü kesen ve balgamı atan keçiboynuzu kürü, solunum yollarını rahatlatıyor.

NASIL YAPILIR?

Keçiboynuzlarını iyice yıkayın ve küçük parçalara bölün. 2 bardak suyu kaynatın ve keçiboynuzlarını içine atın. 10 dakika daha kaynatın. Sabah ve akşam olmak üzere günde iki bardak için. Bir ay boyunca devam edin...