4 bin yıldır cinsel gücü artıran meyve ortaya çıktı

Muhabir: Fatih Mehmet Köksoy
4 bin yıldır cinsel gücü artıran meyve ortaya çıktı
Eşler için sorun olan cinsel isteksizliği bitiren keçiboynuzunun ortaya çıkması dikkat çekti.

Cinsel isteksizlik iktidarsızlık olarak biliniyor. Bu süreçte eşler için sorun olan cinsel isteksizliği bitiren keçiboynuzunun ortaya çıkması dikkatlerden kaçmadı.

Keçiboynuzunun hem cinsel gücü artıran hem de akciğerleri temizleyen bir şifa kaynağı olmasıyla gündeme geldi.

Sigara içenler ve pasif içiciler için de birebir. Keçiboynuzu kürünün faydaları saymakla bitmiyor. İşte detaylar...

Grip, nezle, soğuk algınlığı gibi hastalıklardan korunmak için antioksidan zengini olan keçiboynuzu kürünü tüketebilirsiniz.

Keçiboynuzu kürü, kadın ve erkeklerde cinsel gücü artırmakla kalmıyor, aynı zamanda erkeklerde sperm kalitesini ve miktarını da iyileştiriyor.

650x344-keciboynuzunun-faydalari-nelerdir-zayiflatir-mi-keciboynuzu-nasil-kaynatilir-ve-tuketilir-1589978339911.webp

Akciğerlerde ödem oluşmasını önleyen ve çözen keçiboynuzu kürü, astım ve nefes darlığı gibi rahatsızlıklara da iyi geliyor.

Bağırsak sağlığını koruyan keçiboynuzu kürü, zararlı bakterilerin üremesini engelliyor.

Kalsiyum bakımından zengin olan keçiboynuzu kürü, kemikleri güçlendiriyor ve kemik erimesini yavaşlatıyor.

Keçiboynuzu kürü, hücre yenilenmesini hızlandırarak cilt sağlığını da destekliyor. Yaşlanma karşıtı bir etkisi olduğu da biliniyor.

Keçiboynuzu kürü, enerji veriyor ve yorgunluk, halsizlik, bitkinlik gibi durumlarda size canlılık kazandırıyor.

Öksürüğü kesen ve balgamı atan keçiboynuzu kürü, solunum yollarını rahatlatıyor.

keci-boynuzu.jpg

NASIL YAPILIR?

Keçiboynuzlarını iyice yıkayın ve küçük parçalara bölün. 2 bardak suyu kaynatın ve keçiboynuzlarını içine atın. 10 dakika daha kaynatın. Sabah ve akşam olmak üzere günde iki bardak için. Bir ay boyunca devam edin...

İlgili Haberler
Bu ot böbrek taşı düşürüyor cinsel gücü artırıyor
Sadece cinsel gücü artırmıyor...
İbn-i Sina’nın şifa dağıtan reçetesinden cinsel gücü artıran karışım çıktı
Son Haberler
Hayatlarını göz kapakları arasına sığdıran kahramanlar! Gündem
Hayatlarını göz kapakları arasına sığdıran kahramanlar!
Bolu'da katliam gibi kaza Gündem
Bolu'da katliam gibi kaza
Mantar hastalığına birebir. İyi gelmediği hasta olmayan ot ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
Mantar hastalığına birebir. İyi gelmediği hasta olmayan ot ortaya çıktı
Arjantin Devlet Başkanı Milei’den BRICS planından geri adım Dünya
Arjantin Devlet Başkanı Milei’den BRICS planından geri adım
AKP’nin yalan çıkan 2023 vaatleri ortaya çıktı Gündem
AKP’nin yalan çıkan 2023 vaatleri ortaya çıktı
37 ilde gece karanlığında operasyon: 189 gözaltı Gündem
37 ilde gece karanlığında operasyon: 189 gözaltı
Hüngür hüngür ağlayarak yardım istedi. Yasak bile eski sevgiliyi durduramadı Gündem
Hüngür hüngür ağlayarak yardım istedi. Yasak bile eski sevgiliyi durduramadı