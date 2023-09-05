İbn-i Sina’nın şifa dağıtan reçetesinden cinsel gücü artıran karışım çıktı

Tıbbın babası İbn-i Sina’nın yüzyıllar önce açıkladığı mucizevi karışım olan kuru incir ve zeytinyağının cinsel gücü arttırdığını belirtilmesi dikkat çekti.

KAYNAK: Haber Merkezi
İbn-i Sina’nın şifa dağıtan reçetesinden cinsel gücü artıran karışım çıktı

Editör: Naim Arıoğlu

Tıbbın babası İbn-i Sina’nın mucize karışımlarıyla ilgili detaylar çıkmaya devam ediyor. İbn-i Sina’nın “Küçük Tıp Kanunu” isimli eserinden çıkan dikkat çeken karışımın cinsel gücü artırmaya yaradığı ortaya çıktı.

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İŞTE İBN-İ SİNA’NIN HER DERDE DEVA OLAN TARİFİ…

Zeytinyağlı incir kürü için gerekli malzemeler:

250 gram kuru incir

Saf zeytinyağı

Küçük bir kavanoz

Malzeme miktarını kullanacak kişi sayısını da düşünerek artırıp azaltabilirsiniz.

ZEYTİNYAĞLI İNCİR KÜRÜ NASIL YAPILIR?

Kuru incirleri güzelce yıkayarak işe başlayın.

Yıkadığınız kuru incirleri temiz bir bezle silerek ve bir süre kuru bir bezin üzerinde bekleterek tamamen kurumasını sağlayın.

Ardından kuru incirleri dilimleyip kavanoza alın.

İncirlerle doldurduğunuz kavanozun üzerine zeytinyağını ekleyin. (Zeytinyağı incirlerin üzerini tam olarak kapatsın.)

Kavanozun ağzını da hava almayacak şekilde kapatın ve bu karışımı karanlık, serin bir yerde 4-5 gün bekletin.

Zeytinyağlı incir kürünüz hazır olduğunda sabahları, aç karnına 2-3 dilim inciri yiyebilirsiniz. Kavanozdaki incirler tamamen bitince kavanozda kalan zeytinyağının içine tekrar incir dilimleri ilave edip 4-5 gün bekleterek kürünüzü uygulamaya devam edebilirsiniz.

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ZEYTİNYAĞLI İNCİR KÜRÜ FAYDALARI NELERDİR?

-Sık sık kabızlık sorunu yaşayanlar için en doğal çözümlerden biri olarak görülüyor.

-Bağırsak hareketlerinin sağlıkla devam etmesine destek oluyor.

-Metabolizmanın hızlanmasına yardımcı oluyor.

-Bu özellikleri sayesinde zayıflamak isteyenlerin de kilo verme sürecini hızlandırıyor.

-Düzenli olarak tüketilmesi durumunda bir türlü bitmek bilmeyen öksürüğü geçirdiği söyleniyor.

-Kolesterolün dengelenmesine yardımcı oluyor.

-Uzun vadede kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltıyor.

-Dişler başta olmak üzere genel ağız sağlığına olumlu etkileri olduğu biliniyor.

-Hafızayı güçlendirici etkiler gösteriyor, beyin sağlığına olumlu etkilerde bulunuyor.

-Özellikle içindeki zeytinyağının etkisiyle bu kür, kemik ve eklemlerin güçlenmesini sağlıyor.

-Cildin güzelleşmesine katkıda bulunuyor.

-Uzun vadede ciltte yaşlanma karşıtı bir etki oluşturduğu düşünülüyor.

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