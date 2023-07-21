4 dairesi olup mutlu olmayan adam açıkladı. Hiçbirşeyi olmayıp şükredenlere isyan etti

İstanbul’da sokak röportajına konuşan bir vatandaş kendisine ülkenin genel durumu sorulunca söylediği sözler sosyal medyanın gündemine oturdu.

Vatandaş; “Millet kafayı yemiş. 4 tane evim var mutlu değilim. Adam sokaktan çöp topluyor Allah’a şükür diyip susuyor. Ben onlara geberin diyorum. Kızım Beşiktaş’da futbolcu, oğlum mankenlik yapıyor ama yine de mutlu değilim. Çünkü halk mutlu değil. Burası böyle bir memleket. Ben istiyorum ki benim param varsa seninde olsun herkesin olsun. Sadece kendini düşünemezsin bu hayatta. Ben mutluysam seninde mutlu olman lazım" sözlerini sarf etti.

ERDOĞAN GELDİĞİ ZAMAN DOLAR 1 LİRA 300 KURUŞTU ŞİMDİ 25 KÜSÜR LİRA

"Ülke gititkçe kötüye gidiyor. Erdoğan geldiği zaman dolar 1 lira 300 kuruştu. o zamanlar Erdoğan doları 1 lira yapacağını söyledi. Dolar şuan 25 küsür lira anladın mı"? Diyerek röportajı sonlandırdı.