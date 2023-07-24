Peş peşe gelen zamlar vatandaşı pişman etti. Biz bunu hak ettik, oy vererek hak ettik

Peş peşe gelen zamların ardından öz eleştiri yaparak pişmanlığını dile getiren bir vatandaşın sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Peş peşe gelen zamlar vatandaşı pişman etti. Biz bunu hak ettik, oy vererek hak ettik

Kayseri'de yapılan bir sokak röportajında vatandaşın yaptığı "öz eleştiri" sosyal medyada gündem oldu. Zamların vatandaşın cebinde ve ruhunda yarattığı tahribatı açıkça ortaya koyan Kayseri'li vatandaş, namazını kılarken dahi kart borcunu ve geçim derdini düşünmekten kendini alıkoyamadığını ifade etti.

Kayseradar isimli YouTube kanalının sokak röportajında konuşan vatandaş, “Namaza duruyorum ne okuduğumu ben de bilmiyorum. Borçları, kredi kartlarını düşünmekten. Ama biz bunu hak ettik” dedi.

"BİZ BUNU OY VEREREK HAK ETTİK"

Zamların ardından yaşadığı geçim derdini anlatmaya devam eden Kayseri’li vatandaş "Biz bunu hak ettik, oy vererek hak ettik" sözleri ile çarpıcı bir öz eleştiri yaparak pişmanlığını dile getirdi.

Vatandaşın röportajdaki ifadeleri şu şekilde:

“Namaza duruyorum ne okuduğumu ben de bilmiyorum. Borçları, kredi kartlarını düşünmekten. Ama biz bunu hak ettik, oy vererek hak ettik.”

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