4 dönem CHP’den milletvekilliği yapan İstemihan Talay’dan ‘peşkeş’ iddiası: Koltuk uğruna Mersin emperyalist hayallere teslim edilmektedir

1987 ile 2002 yılları arasında 4 dönem CHP’den Mersin Milletvekili seçilen İstemihan Talay, CHP’nin Mersin’i DEM Parti’ye ‘peşkeş’ çektiğini iddia etti.

Akdeniz ve Toroslar ilçelerinin DEM Parti’ye bırakılmasına tepki gösteren

Talay, yazalı olarak yaptığı açıklamada iki parti arasında var olduğunu iddia ettiği ilişkiye sert sözlerle eleştirdi.

Talay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Emperyalist devletler tarihsel süreçte PKK’ya dört önemli görev yüklemiştir:

1. Kuzey Irak’tan ve Suriye’ den uzanan bir koridoru ele geçirmek

2. Akdeniz’ e açılmak

3. Bu bölgede kendileri için terör üretecek bir garnizon devletçik oluşturmak

4. Basta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerini taciz etmek, mümkünse de parçalayıp bölerek küçültmek

Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu tehditleri görerek Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarıyla yüzlerce şehit vermek pahasına bu oyunları bozmuştur.

PKK’nın Akdeniz’ e açılmak ve orada bir yer tutmak hayali ilk olarak 1999 yerel seçimlerinde uygulamaya konulmak istenmiştir. Dört dönem milletvekilliğini yaptığım Mersin’in Büyükşehir Belediyesi Hadep tarafından kazanılmış gibi ilan edilmiş ancak Kültür Bakanı olarak yaptığım itirazlar ve yeniden sayım sonucunda Hadep’in seçimi kazanmadığı tespit edilmiştir.

Böylece Akdeniz’ e açılım hayalleri önlenmiştir. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’ deki en büyük ve en stratejik limanı Mersin ili Akdeniz ilçemizde bulunmaktadır. Bu liman aynı zamanda Ortadoğu’nun da giriş ve çıkış kapısı durumundadır. Akdeniz’e komsu diğer ilçe ise Toroslar ilçemizdir. Hadep’in devamı olan Dem partisinin CHP ile uzlaşmak için yüzlerce ilçe arasından Akdeniz ve Toroslar ilçelerini şart koşmaları basit bir seçim stratejisi değildir. Mersin’ de emperyalist hayallerinin kaldığı yerden devam ettirildiğinin açık bir göstergesidir.

Burada kabul edilmesi mümkün olmayan durum, büyük Atatürk’ün kurduğu CHP’nin bugünkü yöneticilerinin koltuk uğruna bu iki ilçemizi Dem’e peşkeş çekme kararı almaları ve Mersin’i emperyalist hayallere teslim etmeleridir.

Büyük Atatürk Mersinlilere hitaben “Mersinliler Mersin’e sahip Çıkınız” demiştir. İnanıyorum ki Sevgili Mersinliler bu öğüt doğrultusunda Mersin’e sahip çıkacaktır. CHP yöneticilerinin 31 Mart seçimlerinde Dem’i destekleme dayatmasını reddedecek ve emperyalist hayalleri sandıkta yok edecektir.”