4 gündür kayıp olan 17 yaşındaki Açelya’nın cansız bedeni bulundu

Olay, 25 Eylül Pazartesi günü Serdivan İstiklal Mahallesi’nde yaşandı. Ailesiyle birlikte yaşayan Açelya Yıldırım, “dershaneye gidiyorum” diyerek evden çıktı. Ancak dershane çıkışında kızlarına ulaşamayan aile, endişelendi. Açelya’nın telefonunun da kapalı olduğunu fark eden aile, durumu polise bildirdi.

Çantası Pembe Kayalıklarda Bulundu

Polis ve jandarma ekipleri, kayıp genç kızın bulunması için çalışma başlattı. Açelya’nın çantasının içinde telefonuyla birlikte Kocaeli’nin Kandıra ilçesindeki Pembe Kayalıklarda bulunduğu ortaya çıktı. Bu gelişme üzerine arama çalışmalarına Sahil Güvenlik ekipleri de katıldı.

Cesedi Deniz Kenarında Bulundu

4 gün sonra acı haber geldi. Sahil Güvenlik ekipleri, akşam saatlerinde Kefken Adası yakınlarında deniz kenarında bir ceset buldu. Cesedin kayıp genç kız Açelya Yıldırım’a ait olduğu belirlendi. Açelya’nın cesedi, otopsi için morga gönderildi. Genç kızın ölüm nedeninin otopsi sonucunda netleşeceği öğrenildi.