4 gündür kayıp olan 17 yaşındaki Açelya’nın cansız bedeni bulundu

Sakarya’da dershaneye gittiğini söyleyip evden ayrılan ve 4 gün boyunca kendisinden haber alınamayan 17 yaşındaki Açelya Yıldırım’ın cesedi, Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde deniz kıyısında bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KAYNAK: İHA
4 gündür kayıp olan 17 yaşındaki Açelya’nın cansız bedeni bulundu

Olay, 25 Eylül Pazartesi günü Serdivan İstiklal Mahallesi’nde yaşandı. Ailesiyle birlikte yaşayan Açelya Yıldırım, “dershaneye gidiyorum” diyerek evden çıktı. Ancak dershane çıkışında kızlarına ulaşamayan aile, endişelendi. Açelya’nın telefonunun da kapalı olduğunu fark eden aile, durumu polise bildirdi.

Çantası Pembe Kayalıklarda Bulundu

Polis ve jandarma ekipleri, kayıp genç kızın bulunması için çalışma başlattı. Açelya’nın çantasının içinde telefonuyla birlikte Kocaeli’nin Kandıra ilçesindeki Pembe Kayalıklarda bulunduğu ortaya çıktı. Bu gelişme üzerine arama çalışmalarına Sahil Güvenlik ekipleri de katıldı.

Cesedi Deniz Kenarında Bulundu

4 gün sonra acı haber geldi. Sahil Güvenlik ekipleri, akşam saatlerinde Kefken Adası yakınlarında deniz kenarında bir ceset buldu. Cesedin kayıp genç kız Açelya Yıldırım’a ait olduğu belirlendi. Açelya’nın cesedi, otopsi için morga gönderildi. Genç kızın ölüm nedeninin otopsi sonucunda netleşeceği öğrenildi.

aw041078-01.jpg

aw041078-02.jpg

aw041078-03.jpg

Öne Çıkanlar
Geleceğin şampiyonları İBB ile Zeytinburnu Belediyesi arasına sıkışmış durumda
Geleceğin şampiyonları İBB ile Zeytinburnu Belediyesi arasına sıkışmış durumda
Borsa’da helal şirketler listesine güncelleme geldi: 52 şirket listeden çıkarıldı 12 şirket dahil edildi
Borsa’da helal şirketler listesine güncelleme geldi: 52 şirket listeden çıkarıldı 12 şirket dahil edildi
HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti
HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti
Dünya şampiyonu oldu. Atatürk diye haykırdı
Dünya şampiyonu oldu. Atatürk diye haykırdı
Şansal Büyüka Arda Güler'in Real Madrid'in başına açacağı derdi 2 ay önce açıkladı
Şansal Büyüka Arda Güler'in Real Madrid'in başına açacağı derdi 2 ay önce açıkladı
Soba borcunu ödemek için su satarak para biriktiren yaşlı amcayla iş insanının duygulandıran sohbeti. Yaşasın güzel insanlar
Soba borcunu ödemek için su satarak para biriktiren yaşlı amcayla iş insanının duygulandıran sohbeti. Yaşasın güzel insanlar
Son Haberler
Sözde 'Dağlık Karabağ Cumhuriyeti' dağıldı, Ermeni spiker gözyaşlarını tutamadı Dünya
Sözde 'Dağlık Karabağ Cumhuriyeti' dağıldı, Ermeni spiker gözyaşlarını tutamadı
Diyarbakır’da yük treni TIR’a çarptı: Sürücü yaralandı, 50 koyun öldü Yaşam
Diyarbakır’da yük treni TIR’a çarptı: Sürücü yaralandı, 50 koyun öldü
‘Kızıl lokum’ ilk kez Akdeniz'de görüldü: Yırtıcı ve saldırgan... Yaşam
‘Kızıl lokum’ ilk kez Akdeniz'de görüldü: Yırtıcı ve saldırgan...
İstanbul'daki köprüler mavi renkle ışıklandırıldı Yaşam
İstanbul'daki köprüler mavi renkle ışıklandırıldı
Tayfun Kahraman'ın eşinden Yargıtay'ın gezi kararına tepki: Vera'ya ne diyeceğimi bilmiyorum Güncel
Tayfun Kahraman'ın eşinden Yargıtay'ın gezi kararına tepki: Vera'ya ne diyeceğimi bilmiyorum
Eşine kızdı, kendini bıçakladı Yaşam
Eşine kızdı, kendini bıçakladı
İYİ Parti'den CHP'ye '10 büyükşehir' teklifi: Fedakarlık sırası sizde Siyaset
İYİ Parti'den CHP'ye '10 büyükşehir' teklifi: Fedakarlık sırası sizde