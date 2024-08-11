4 gündür kayıp kız çocuğu sağ bulundu

Olay, 9 Ağustos sabahı meydana geldi. Ailesi, sabah erken saatlerde evden çıkan kızlarının geri dönmemesi üzerine kendi imkanlarıyla çevrede arama yaptı.

Ancak sonuç alamayan aile, durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine Bitlis İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, köy ve çevresinde iz takip köpekleri, dron ve termal kameralar kullanarak geniş çaplı bir arama başlattı.

Zorlu arazi şartlarına rağmen dört gün boyunca aralıksız çalışan ekipler, hem havadan hem de karadan detaylı taramalar gerçekleştirdi. Vatandaşlar da arama çalışmalarına destek verdi.

Dördüncü günün sonunda, 14 yaşındaki kız çocuğu köye yakın bir bölgede bulundu.

Yetkililer, kızın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. İlk müdahalenin ardından kız çocuğu ailesine teslim edildi.