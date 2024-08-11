4 gündür kayıp kız çocuğu sağ bulundu

Düzenleme: Kaynak: İHA
4 gündür kayıp kız çocuğu sağ bulundu

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Ulusoy köyü Ekindüzü mezrasında dört gün önce kaybolan 14 yaşındaki kız çocuğu, yoğun arama çalışmaları sonucunda köye yakın bir bölgede bulundu.

Olay, 9 Ağustos sabahı meydana geldi. Ailesi, sabah erken saatlerde evden çıkan kızlarının geri dönmemesi üzerine kendi imkanlarıyla çevrede arama yaptı.

Ancak sonuç alamayan aile, durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine Bitlis İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, köy ve çevresinde iz takip köpekleri, dron ve termal kameralar kullanarak geniş çaplı bir arama başlattı.

Zorlu arazi şartlarına rağmen dört gün boyunca aralıksız çalışan ekipler, hem havadan hem de karadan detaylı taramalar gerçekleştirdi. Vatandaşlar da arama çalışmalarına destek verdi.

Dördüncü günün sonunda, 14 yaşındaki kız çocuğu köye yakın bir bölgede bulundu.

Yetkililer, kızın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. İlk müdahalenin ardından kız çocuğu ailesine teslim edildi.

aw265066-04.jpg

aw265066-02.jpg

aw265066-03.jpg

aw265066-01.jpg

İlgili Haberler
Bitlis Valiliğinden 150 köpeğin zehirlenerek öldürüldüğüne yönelik açıklama
Bitlis Valiliğinden 150 köpeğin zehirlenerek öldürüldüğüne yönelik açıklama
Bitlis'te tarım aracı devrildi. 8 çocuk işçi yaralandı
Son Haberler
Ünlü oyuncudan erkeklerle ilgili skandal sözler Magazin
Ünlü oyuncudan erkeklerle ilgili skandal sözler
Osipova Özbekistan tarihine geçti Spor
Osipova Özbekistan tarihine geçti
Pençe Kilit harekatında 4 terörist etkisiz hale getirildi Gündem
Pençe Kilit harekatında 4 terörist etkisiz hale getirildi
Süper Lig'de günün VAR hakemleri açıklandı Spor
Süper Lig'de günün VAR hakemleri açıklandı
İki araç birbirine girdi. 2 kişi yaralandı Yerel Haberler
İki araç birbirine girdi. 2 kişi yaralandı
Drogba ölümle pençeleşiyor Dünya
Drogba ölümle pençeleşiyor