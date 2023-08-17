4 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 39 zanlı yakalandı

Vali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Antalya, Balıkesir, İzmir ve Muğla il jandarma komutanlıkları tarafından, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü birimleri ile koordineli operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 5'i yabancı uyruklu olmak üzere 39 göçmen kaçakçısı yakalandı. Bunlardan 26'sı tutuklandı, 13'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

Yerlikaya, açıklamasında, "Operasyonu gerçekleştiren birimlerimizi tebrik ediyorum. Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam edecek." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, operasyona ilişkin görüntüler de yer aldı.