4 katlı apartmanda yangın

İHA’nın haberine göre, yangın Kavakpınar Mahallesi Şebboy Sokak'ta saat 23.00 sıralarında meydana geldi.

Daireden çıkan dumanları gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri evde oturan şahsa ulaşamayınca, binaya uzatılan seyyar merdivenle 3. kata çıkarak yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Olay yerine gelen dairede kiracı olarak oturan Oğuzhan Demir, itfaiye ekiplerine 2 saat önce evden çıktığını, elektriklerin de kesik olduğunu söyledi.

Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini tespit etmek için çalışma başlattı.