Aziz Yıldırım'ın ünlü iş adamı hakkındaki kararı şok etti

Kaynak: Haber Merkezi
Aziz Yıldırım'ın ünlü iş adamı hakkındaki kararı şok etti

Aziz Yıldırım'ın listesinde olanlar kadar olmayan bir isimde dikkat çekti.

Trendyol Süper Lig’de son olarak Galatasaray’ı deplasmanda 1-0 mağlup ederek şampiyonluk şansını son maça bırakan Fenerbahçe’de gündem yeniden yaklaşan seçimlere çevrildi.

30-31 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan Olağan Genel Kurul’da Ali Koç ve Aziz Yıldırım kozlarını paylaşacak.

2018’in rövanşı için nefesler tutulurken taraflar yönetim kurulu listelerini Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı’na sundu.

49df7b32139047f083aa96e033ec1fb7.jpg

Listelerin ortaya çıkmasının ardından Aziz Yıldırım’ın listesinde olanlar kadar olmayan biri de oldukça dikkat çekti.

Uzun yıllar Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım’ın Başkan Vekili olarak görev yapan ve Aziz Yıldırım daha adaylığını açıklamadan desteğini ilk duyuranlardan biri olan Abdullah Kiğılı’nın listede yer almaması herkesi şok etti.

581401-1503296066.jpg

İşte Aziz Yıldırım’ın listesi:

Mithat Yenigün Mahmut Uslu Cengiz Erdem Nihat Özbağı İlhan Ekşioğlu Mehmet İman Önder Fırat Fatih Öztürk Murat Salar Batuhan Özdemir Ömer Onan Hande Tibuk Ahmet Özokur

İlgili Haberler
Fenerbahçe kaptanı Ergin Ataman'ı tebrik etti
Trabzonspor'un golü sonrası tribünler karıştı. Polis Beşiktaşlılara müdahale etti
Ali Koç havalara uçtu. Müjdeyi duyunca boynuna sarıldı
Son Haberler
Okuldan kaçarken sacın kolunu kestiği Muhammed, ağır yaralandı Yerel Haberler
Okuldan kaçarken sacın kolunu kestiği Muhammed, ağır yaralandı
Beşiktaş ayağa kalktı. Son anlarda gelen gol taraftarı çıldırttı Spor
Beşiktaş ayağa kalktı. Son anlarda gelen gol taraftarı çıldırttı
Tekirdağ'da kamyonet ve minibüste 51 kaçak göçmen yakalandı Gündem
Tekirdağ'da kamyonet ve minibüste 51 kaçak göçmen yakalandı
Tarsus'ta Tır yangını: 7 otomobil kül oldu Yerel Haberler
Tarsus'ta Tır yangını: 7 otomobil kül oldu
Son dakika... Üsküdar'da pastaneye silahlı saldırı. Ölü ve yaralılar var Gündem
Son dakika... Üsküdar'da pastaneye silahlı saldırı. Ölü ve yaralılar var
Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti Yerel Haberler
Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti