Aziz Yıldırım'ın ünlü iş adamı hakkındaki kararı şok etti

Trendyol Süper Lig’de son olarak Galatasaray’ı deplasmanda 1-0 mağlup ederek şampiyonluk şansını son maça bırakan Fenerbahçe’de gündem yeniden yaklaşan seçimlere çevrildi.

30-31 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan Olağan Genel Kurul’da Ali Koç ve Aziz Yıldırım kozlarını paylaşacak.

2018’in rövanşı için nefesler tutulurken taraflar yönetim kurulu listelerini Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı’na sundu.

Listelerin ortaya çıkmasının ardından Aziz Yıldırım’ın listesinde olanlar kadar olmayan biri de oldukça dikkat çekti.

Uzun yıllar Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım’ın Başkan Vekili olarak görev yapan ve Aziz Yıldırım daha adaylığını açıklamadan desteğini ilk duyuranlardan biri olan Abdullah Kiğılı’nın listede yer almaması herkesi şok etti.

İşte Aziz Yıldırım’ın listesi:

Mithat Yenigün Mahmut Uslu Cengiz Erdem Nihat Özbağı İlhan Ekşioğlu Mehmet İman Önder Fırat Fatih Öztürk Murat Salar Batuhan Özdemir Ömer Onan Hande Tibuk Ahmet Özokur