Tekirdağ'da kamyonet ve minibüste 51 kaçak göçmen yakalandı

Kaynak: AA
Tekirdağ'da kamyonet ve minibüste 51 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ'ın Saray ilçesi ve Marmaraereğlisi ilçesinde jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonlarda toplam 51 kaçak göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve Ticareti Şube Müdürlüğü ile Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Safaalan Mahallesi'nde şüphelendikleri kapalı kasa minibüsü durdurmak için 'dur' ihtarında bulundu.

Ancak sürücüsü ihtara uymayarak kaçtı. Takip sırasında lastiği patlatılan araçtan inip kaçmaya çalışan 18 kaçak göçmen yakalandı. Bu operasyonun ardından kaçan araç sürücüsünün yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Aynı gün Marmaraereğlisi ilçesinin Sultanköy Mahallesi'nde yapılan bir diğer operasyonda ise M.K. yönetimindeki kamyonette kadın ve çocukların da bulunduğu 33 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Yakalanan 51 kaçak göçmen, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Operasyonlarda yer alan araç sürücüsü hakkında ise adli işlem başlatıldı.

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