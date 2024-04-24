4 öğrencili okulda 23 Nisan kutlaması düzenlendi

Kaynak: İHA
4 öğrencili okulda 23 Nisan kutlaması düzenlendi
Sivas’ın Gemerek ilçesinde bulunan Bulhasan köyünde 4 mevcutlu ilköğretim okulunda 23 Nisan coşkuyla kutlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı kapalı köy okullarının yeniden açılmasına yönelik hayata geçirilen proje kapmasında Sivas’ın Gürün İlçesi Bulhasan köyü ilköğretim okulu da yıllar sonra yeniden faaliyete geçti.

Okulda yıllar sonra yeniden 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı kutlandı. 5 öğrencisi bulunan okulda 4 öğrenci kutlamalara katıldı. Öğrenciler okul öğretmeni Rabia Çiçek nezaretinde, 23 Nisan kutlamalarının unutulmaya yüz tutan eğlencelerinden çuval yarışı, yumurta yarışı yaptı. Müzik eşliğinde oyunlar oynadı. Öğrencilerin gösterilerini anneleri izledi.

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